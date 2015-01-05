表格: LME金属库存最新变化--1月5日

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 178,425 +1,400 锡 12,110 -25 铅 221,975 持平 锌 686,925 -3,900 铝 4,204,650 -575 镍 414,756 -144 铝合金 26,520 持平 NASAAC 80,680 -20 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-L KS> C-GRD> KS> OC-GRD> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-L KS> C-GRD> KS> OC-GRD> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LO 铝 <MAA-STOC <0#MAASTX-L KS> C-GRD> 合 KS> OC-GRD> 金 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LO NAS <MNA-STOC <0#MNASTX-L KS> C-GRD> AA KS> OC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。