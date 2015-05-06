版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 17:32 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1191.25美元，上日纽约收盘为1192.83美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐