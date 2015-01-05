重温稿-《台湾新债预测》三年期104/1公债得标利率料落在0.82-0.845%

* 标售标的：104/1期三年期公债

* 标售时间：周二(1月6日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：0.82-0.845%

* 受访机构：10家

路透台北1月5日 - 台湾财政部周二(6日)将标售今年首档公债--三年期104/1 。路透调查显示，虽然市场养券需求不低，但在考量养券利差及利率风险后，银行及交易商抢标意愿不高，预计该期公债得标利率料落在0.82-0.845%的中性区间。

路透周一访谈10家金融机构，包括五家银行、四家证券商及一家票券商，市场预估中值为0.82-0.845%，大区间则在0.80-0.86%。

交易商多数认为，由于今年首季财政部只发行一期三年期公债，其稀少性让该券在标售后难以成为交易券，交易价值不高的情况下，市场对该券多以养券标的视之。特别是闲置资金较多的银行，或以该券为去化资金标的。

然而交易商亦指出，养券利差仍是市场重要的考量之一，若该券得标利率低至0.80%以下，利率风险或侵蚀养券利润，让0.80%似成为市场的标售底部共识区。

〞三年债我们hold(拿)一些部位是没问题，但不会积极下。〞一家大型银行交易员说。

此次调查10家受访机构对国库署截标的看法不一，部分认为财政部国库署可能在发行前交易的区间高位--0.85%附近截标；部分交易商则认为三年公债筹码不多，国库署没有截标必要。

三年公债104/1在发行前交易期间成交利率在0.8190-0.85%。本次104/1期公债预计标售350亿台币，将在周五(9日)发行。

以下为交易员观点整理：

--三年期公债难以成为交易主流券，证券商积极拿券的可能性不高，银行以养券角度拿券的话，仍会要求养券利润。

--以债券RP(附买回)利率近来在0.4%附近考量，104/1标至0.80%以下利差将低于40基点，或不受青睐。发行前交易期间观察，银行在0.85%附近兴趣较高。

--104/1预估正式发行后将成为冷券，市场上仍有二至五年的公债或公司债短券成为替代源，收益率也多数较高。然而104/1一次标售350亿台币，对有需求拿较大部位的银行来说，可一次拿较多部位。

--有养券需求的银行指出，将以较低利率确保基本部位得标，但亦会分次逐步高写利率，不会大动作抢标。

--综合市场看法，对104/1的得标利率看法较为中性，多数认为银行及交易商没有积极下标的急迫性。只要104/1没有意外标至0.80%以下或0.85%以上，对五年债103/15 的走势影响不会太大。

相关报价：

--104/1周一在发行前交易殖利率收报0.82%，成交2亿台币。

以下为金融机构对104/1期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型银行一 0.80 0.82

证券商一 0.81 0.83

大型银行二 0.81 0.84

中型银行一 0.81 0.84

大型银行三 0.82 0.85

大型银行四 0.82 0.85

证券商二 0.82 0.85

证券商三 0.83 0.84

证券商四 0.83 0.85

票券商 0.83 0.86

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