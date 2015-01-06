中国债市：去年12月托管增量1,544亿元，银行占比逾六成--中债登

路透上海1月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2014年12月末债券托管余额为287,297亿元人民币，当月增加1,544亿元，增量环比略有回升。
按投资者统计，商业银行当月托管量净增941亿元，增量占比逾六成；境外机构托管量仍保持稳步增长态势，当月增加181亿元；而值得注意的是，在股市火爆的背景下，基金和保险机构当月托管量均现下降。
分债券统计，包括地方政府债在内的各种政府债券仍是增量主力，当月净增895亿元，资产支持证券、二级资本工具和政策性金融债等分列其后。
以下为2014年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年12月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 181,007.95 940.57 14,189.83
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基金公司 32,642.51 -204.03 5,884.31
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保险机构 22,816.21 -262.13 -412.98
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证券公司 2,166.83 244.35 580.06
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境外机构 5,361.78 181.23 5,361.78
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完)
(发稿 边竞; 审校 李宏薇/曾祥进)