中国房地产：2015年楼市将复苏上行，政策态度转为建立长效机制--易居

路透北京1月5日 - 中国上海易居研究院周一发布展望报告称，展望2015年，房地产政策将会比较平稳，政府调控态度将由过去频频的行政干预转为建立长效机制，同时继续坚持“双向调控，分类指导”的原则。

关于2014年持续低迷的房地产市场，易居预测，2015年市场将探明底部并复苏上行，商品房销售面积小幅反弹，70个大中城市房价指数环比在上半年止跌反弹。

易居并预计，2015年房地产开发投资金额仍将继续增长，但同比增幅继续放缓至10%；新开工面积下降3%左右，销售面积增长5%左右。

以下为易居报告要点摘录：

--房地产政策:调控继续放松，加快棚户区改造

1、总体趋松，继续实行“双向调控，分类指导”

展望2015年，房地产政策将会比较平稳。关注三个方面：其一，由于经济稳增长压力较大，在扩大住房消费、加强保障房、棚改房方面，还将稳中求进；其二，政府对于房地产调控的态度与方针正在转变，由过去频频的行政干预，转为建立长效机制，不动产统一登记、住房信息联网、房地产税立法等继续推进；其三，继续坚持此前“双向调控，分类指导”的原则，全国多数地区楼市仍在降温，尤其是中小城市库存压力较大，地方政府托市、救市意愿依然强烈。一线城市限购不太可能全面取消，但有可能局部放松。

2、金融信贷政策，需求端放松，供应端中性

2015年还将继续降息，以及降准，整体货币环境趋松，流动性改善，无风险利率趋于下滑，从而为房地产信贷与融资，提供了较为宽松的外部环境。央行和银监会还将继续支持首套房贷、普通住房贷款、二套改善需求等合理的自住需求，预计商业银行落实力度将有所加大，首套房贷利率折扣有所加大，9折左右将成为主流。开发商融资环境难有明显改善，开发贷款不会明显放松，而且由于股市走强，吸引了部分社会资金，使房地产信托、私募的融资能力减弱，但国家对于开发企业的融资管制将进一步松绑，股市、债市、票据等融资会有所增长。部分地方政府的公积金政策还会继续放松。

3、财税政策：加快推进房地产税立法

2014年，限购限贷皆松绑，但房地产税没有调整，为了稳定楼市、刺激住房消费，2015年可能会调整个别税收政策，比如二手房交易环节的营业税，免征年限可能由五年减为二年。另外，在房地产财税制度中，加快房地产税的立法工作将是未来重要的改革内容。

4、住房保障政策：全面推进棚户区改造，加大金融支持力度

2015年住房保障政策的重点有四：一是加大棚改力度，2015年棚户区改造规模不低于470万户以上，通过国开行加大资金支持力度；二是加强公租房，推进廉租住房、公共租赁住房并轨运行，公租房逐步成为保障房建设和运营的主体；三是继续进行共有产权房试点，部分地区也将跟进这一产品；四是加快完善住房保障制度，尤其是管理和运营体系。

5、地方政策：救市继续蔓延，一线城市可能局部松绑

2014年三季度以来，地方救市力度进一步增加，直接宣布取消限购的城市数量也明显增加，除了一线城市和三亚外，基本都已放松或取消了楼市限购。

2015年地方政府为了刺激楼市需求，仍然会在公积金、个人房贷、购房补贴、普通住房标准、人才引进、落户等方面继续出台措施等，另外对于开发企业也可能进行政策支持。引人关注的是，目前北京、上海、广州和深圳依旧未放开限购。作为全国房地产市场的风向标、高房价集中营、严控人口的主要城市，2015年一线城市限购不太可能完全放开，但在中央强调市场机制的大背景下，以及一线城市也存在经济稳增长、财政压力大的问题，因此不排除局部放松限购的可能。

--房地产市场预判

1、全国房地产开发投资预计2015年增长10%左右

受宏观经济增速放缓以及房地产行业持续下行影响，2014年房地产开发投资同比增幅大幅回落，预计2015年投资金额仍将继续增长，但同比增幅继续放缓，预计全年同比增幅为10%。主要原因：一是经济保持低位增长，固定资产投资增幅保持放缓态势，房地产开发投资增速也受到制约；二是2015年作为保障住房“十二五”计划完成年，基本能完成目标，但棚改房开工目标有所提高，保障房投资仍将保持稳步增长；三是由于购地量会小幅反弹，而新开工量会小幅下跌，因此房地产开发投资增幅总体与2014年差不多，略有下降。

2、全国房屋新开工面积预计2015年下降3%左右

2015年全国房地产开发企业房屋新开工面积预计同比下降3%左右。主要原因：一是2014年全国开发企业购地面积为负增长，制约了2015年的新开工面积；二是2015年房企资金压力总体仍偏大，制约了新开工量和复工量；三是2014年新开工面积出现反常性下跌，基期值较低，所以2015年同比不会明显下跌。

3、全国商品房销售面积预计2015年增长5%左右

2015年全国商品房销售面积可能出现小幅反弹。主要原因：一是经历了2014年的成交低迷之后，市场有反弹的内在需要；二是货币环境较为宽松，房地产政策继续放松，个人房贷支持力度加大；三是楼市黄金十年已过，全国商品房成交量正在构筑历史顶部，增幅不可能放大。

4、全国商品房成交均价预计2015年增长3%左右

预计2015年全国商品房成交均价有所回升，但仅会呈现小幅增长。主要原因一是随着政策环境的进一步宽松，商品房成交量反弹，主要城市库存压力减小，供求关系有利于房价上涨；二是黄金十年已过，投资投机需求受抑，股市走势分流部分资金，房价上涨动力不够强劲。

5、70个大中城市房价指数环比增幅预计2015年上半年止跌反弹