《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月6日

《路透晚报》--5月10日日间新闻摘要（中港台）
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。
*工商时报：
--玫瑰石顾问首席经济学家谢国忠接受专访指出，对投资人而言，这次欧债危机关注焦点并非希腊退出欧元区与否，而是后续引发骨牌效应，也就是意大利是否跟进；在美元独强环境下，欧元兑美元汇率预估将贬值至1：1价位，至于台币与韩元，仍有5%贬值空间。
--连假多、油价跌，诱使台湾购车欲望喷发，去年12月车市缴出破纪录的4.18万辆销售成绩，改写近年同期新高，带动2014年车市冲上42.38万辆，创2006年以来的九年新高。
--2015年度太阳光电发电设备竞标作业将于下周二（13日）截止收件，2月26日开标。经济部指出，今年太阳光电发电设备推广目标量270MW（百万瓦），若以目前市面上系统单价每瓩约8至13万估算，预估因太阳光电推广衍生商机高达351亿台币。
--今年两岸产业搭桥已定案，将锁定通讯、显示器、车辆与LED等八大产业进行规划。其中两岸通讯搭桥因锁定第五代行动通讯技术（5G）、电动车、智慧城市等产业，话题性十足，双边暂定由部次长级出席为两岸搭桥打头阵。
*经济日报：
--台股股王大立光 公布去年12月营收57.5亿台币，月增2%，连九月创历史新高，带动去年第四季与全年业绩表现都站上新高峰。大立光表示，由于季节性因素影响，元月营收将下滑。大立光虽预告营收高峰已过，但首季仍可能是历年来最旺的淡季。
--民进党主席蔡英文昨日指出，延长高铁特许期40年，涉及数千亿台币的国家重大利益，反对在欠缺公平竞争、不透明方式下分配给少数特定人士，要求交通部不应草率通过高铁财务改革方案。
--资诚会计师事务所表示，今年台湾初次上市柜（IPO）市场将回春，预估家数将从去年低点49家，增至60家以上，特别看旺民生制造业、生技及新创产业。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。
* 人民币微收升，中间价创七周低点 * 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力 * 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量 * 4月通胀数据对汇市影响有限 * 一带一路峰会前料汇价仍延续横向整理 (新增评论) 路透上海/北京5月10日 - 人民币兑美元即期周三微幅收升，中间价则创七 周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价 启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价 仍延续横向整理。 他们并指出，近期客盘结购汇相对均衡，近日略偏购汇，有大行适度提供流动性。由于 汇价窄幅整理，部分机构参与倒量。此外，最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对 汇市影响有限。 “汇价稳定与一带一路峰会也有关系，大型峰会前市场都会相对平稳，这是惯例。”一 中资行交易员称，“自营这一段时间都休息了，等峰会后再看看有没有机会。” 亦有中资行交易员表示，近期汇市一直有大行守卫，释放美元流动性。如果美元再涨， 人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基
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