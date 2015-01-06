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亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月6日

*工商时报：

--玫瑰石顾问首席经济学家谢国忠接受专访指出，对投资人而言，这次欧债危机关注焦点并非希腊退出欧元区与否，而是后续引发骨牌效应，也就是意大利是否跟进；在美元独强环境下，欧元兑美元汇率预估将贬值至1：1价位，至于台币与韩元，仍有5%贬值空间。

--连假多、油价跌，诱使台湾购车欲望喷发，去年12月车市缴出破纪录的4.18万辆销售成绩，改写近年同期新高，带动2014年车市冲上42.38万辆，创2006年以来的九年新高。

--2015年度太阳光电发电设备竞标作业将于下周二（13日）截止收件，2月26日开标。经济部指出，今年太阳光电发电设备推广目标量270MW（百万瓦），若以目前市面上系统单价每瓩约8至13万估算，预估因太阳光电推广衍生商机高达351亿台币。

--今年两岸产业搭桥已定案，将锁定通讯、显示器、车辆与LED等八大产业进行规划。其中两岸通讯搭桥因锁定第五代行动通讯技术（5G）、电动车、智慧城市等产业，话题性十足，双边暂定由部次长级出席为两岸搭桥打头阵。

*经济日报：

--台股股王大立光 公布去年12月营收57.5亿台币，月增2%，连九月创历史新高，带动去年第四季与全年业绩表现都站上新高峰。大立光表示，由于季节性因素影响，元月营收将下滑。大立光虽预告营收高峰已过，但首季仍可能是历年来最旺的淡季。

--民进党主席蔡英文昨日指出，延长高铁特许期40年，涉及数千亿台币的国家重大利益，反对在欠缺公平竞争、不透明方式下分配给少数特定人士，要求交通部不应草率通过高铁财务改革方案。

--资诚会计师事务所表示，今年台湾初次上市柜（IPO）市场将回春，预估家数将从去年低点49家，增至60家以上，特别看旺民生制造业、生技及新创产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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