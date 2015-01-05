《周文渊专栏》权益市场压制中国债市

（作者周文渊为路透中文特邀专栏作家，文章内容仅代表本人观点）

新年前的最后一周仅有三个交易日，资金面整体宽松，但跨年资金成本有所上升。现券市场交投清淡，收益率小幅震荡。国债期货各合约在前期较快的上涨之后开始调整，截止周三，TF1503、TF1506和TF1509的结算价分别为96.706元、97.282元和 97.602元较前一周分别下跌0.178元（-0.18%）、下跌0.108元（-0.11%）和下跌0.096元（-0.10%）。国债期货的振幅较前周有所提升，但与此前的几周相比波动性较低。

成交和持仓方面，期债市场成交量和持仓量较前一周继续下降，机构兴趣持续减弱。主力合约TF1503日均成交6845手，环比下跌639手；日均持仓量为19198手，较前周均值减少896手。截止周五收盘，前五大期货公司在主力合约上的空单持仓为14601手，多单持仓为7513手，净持仓为7088手空单，较前周环比下降398手，空头的相对力量继续削弱。

CTD券方面，主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，周三CTD券的基差为-0.097，IRR为4.107%。上周CTD券交投清淡，全周累计成交51.90亿元，收益率震荡上行，截止周末收益率为3.64%，较前一周上升约9bp。全周来看期现货走势相同，期现货市场同步性较高，基差和IRR小幅震荡，净基差也随着银行间市场资金成本的回落以及市场波动性的降低而明显下降，截止周五为0.182。

央行在公开市场上继续暂停正回购，已是连续第9次零操作，但市场对此预期较为充分。在打新冻结资金解冻及财政存款投放后，前期资金面的紧张情绪继续缓解，不过上周末央行“387号”文中对于同业存款不缴准的规定使得市场相信短期内降准的可能性进一步降低，前期博弈热点阶段性冷淡，市场整体交投活跃度低。

截止周三收盘，R001收于4.50%，R007收于5.07%；交易所方面，GC001收于1.285%，GC007收于0.745%。上周现券市场表现一般，机构在一级市场上的参与较为谨慎，而二级市场上各品种成交活跃度也较低，收益率变化不大，其中以短端品种下降幅度略微大于长期品种，各品种的收益率曲线延续了上周陡峭化下行的态势，前期10年与1年的国开债的估值收益率倒挂的状态在本周得以逆转。

城投债方面，随着前几周市场对于政策冲击的吸收和流动性压力的缓解，各评级城投债收益率出现小幅下行，元旦过后地方政府债务改革将带来城投债的第二波调整，这一点是未来一段时期信用债市场的主题，市场驱动因素将从流动性风险转为信用风险的重估，对于中低评级的城投债需要持续保持谨慎。

海外市场方面，近期公布的各项经济数据显示海外各大经济体复苏较为疲弱。美国制造业和PMI数据逊于预期，初请失业金人数五周来首现上升，复苏态势有所放缓，而欧元区及日本实体经济依旧无起色，通缩风险加剧，受欧央行行长德拉吉关于宽松政策表态的影响，上周欧元兑美元汇率跌至5年来的新低。原油价格继续下跌，布油一路奔向55美元。资本市场方面，各大主要股市普遍下跌。道琼斯工业指数1月2日报收于17832.99点，下跌1.22%，纳斯达克指数收于4726.81点，标普500周五收于2058.20点，较前周分别下跌1.67%和1.46%。债市方面，美国10年期国债收益率周五收于2.12%，较前一周下跌13bp。此外，英国富时100指数一周下跌0.94%，而日经指数全周下跌0.69%。

总体来看，主力合约TF1503价格在前两周平稳地上涨后在11月中旬央行降息前的水平上盘整，国债期货成交继续缩量，持仓量持续下降，显示目前机构对国债期货市场的兴趣正在下降，缺乏博弈热点、经济基本面上无明显改善以及股市的强势打压下，短期内期债市场形成单边走势的概率较低，小幅震荡格局或将保持下去。

资金方面，上周无新股申购，财政存款投放较好地对冲了年底跨年资金的需求，资金面压力不大。此外，央行发布的“387号”文件将同业存款纳入各项存款的范围，对冲降准的必要性下降，机构前期博弈的降准预期可能落空，在经历了前两周的回暖后，利率债连同国债期货市场短期内可能失去单边上涨或下跌的动力；基本面上，2014年1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长5.3%，增速比1-10月继续下挫1.4个百分点，12月官方制造业PMI为50.1，创下年内新低，近期除了在非制造业PMI和房地产销售上看到经济有微弱的复苏迹象以外，其他指标均显示短期内经济依然是“一底难求”，这对于长端利率品种和期债市场构成了较为积极的支撑。

不过，当下市场面临的主要矛盾是，虽然实体经济萎靡，但股市涨势依旧迅猛，极大提升了投资者的风险偏好，在无增量资金投放的情况下，短期内股市对于债市的资金分流效应非常明显，而目前看央行对于降低实体经济融资成本的思路由前期的维持宽松的货币市场转换到逐一松绑各项政策限制，存贷比等政策的调整在提升银行风险偏好的同时，还能够直接扩大其贷款发放空间，反过来对于债市构成实质上的利空。同时，海外新兴市场风声鹤唳，在利率市场化和资本账户开发的关键期，央行也不会容忍人民币的大幅度贬值，宽松的货币政策也同样受到外部环境的掣肘。