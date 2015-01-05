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市场报道 | 2015年 1月 5日 星期一 17:47 BJT

全球贵金属：1月2日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓不变

路透1月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较周三持平，
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量也维持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR       22,795,559.4   1月2日   22,795,559.4    12月31日         0.0   0.00%
    iShares   329,564,166.7   1月2日  329,564,166.7    12月31日         0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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