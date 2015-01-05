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市场报道 | 2015年 1月 5日 星期一 18:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元若在1.20下方展开整理，可能加剧空头行情

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    * 德国北威州及巴登符腾堡州的CPI年增率皆下滑
    * 这抵销了欧元区sentix数据较预期强劲的冲击
    * 欧元/美元继亚洲盘出现剧烈波动后，目前仍处于整理格局
    * 如果在1.2000下方展开整理走势，预期可能有更多大幅下跌
    * 美债/德债利差走势，滞后欧元/美元走势，甚至略有矛盾
    * 两年期美债/德债利差为78.5个基点，12月底时为83.5个基点，但2
014年10月时仅为36个基点(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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