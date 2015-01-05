《汇市简讯》欧元/美元若在1.20下方展开整理，可能加剧空头行情

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受累于小麦下跌和中西部天气
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
0953GMT * 德国北威州及巴登符腾堡州的CPI年增率皆下滑 * 这抵销了欧元区sentix数据较预期强劲的冲击 * 欧元/美元继亚洲盘出现剧烈波动后，目前仍处于整理格局 * 如果在1.2000下方展开整理走势，预期可能有更多大幅下跌 * 美债/德债利差走势，滞后欧元/美元走势，甚至略有矛盾 * 两年期美债/德债利差为78.5个基点，12月底时为83.5个基点，但2 014年10月时仅为36个基点(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。