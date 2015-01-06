台湾债市：10年债殖利率跌至七个月低位，美债强势带动交易商追价

路透台北1月6日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二早盘创近七个月低位。欧洲局势不安带动的美债多头气氛，也拉动本地交易商追价，令该券表现相对强势。交易员指出，后续美债走势仍是关键，但短线全球股跌债涨趋势难变，台债亦偏多看待。
他们表示，全球避险资金转向美债，美国10年公债殖利率本周跌破2.0%关键水位机率很大，提供本地债市多头信心。新一年开始，台债交易商寻求较具潜力的交易标的，在短线五年及10年新券尚未登场之际，与五年券103/15 利差达50基点的10年券103/13为交易商青睐。但在早盘一波追价后，预估将在1.55-1.56%间暂时整理。
〞今年白天鹅少一点，黑天鹅可能多一点，...对债市是比较有利。〞一位证券商交易员说。
10年债殖利率盘中低位1.5566%为103/13交易以来的新低，也是10年券 的近七个月低位，前低在2014年6月17日报1.535%。
除10年券外，今早零星交投的五年债103/15及午间将标售的三年公债104/1 也都创该券交易来的殖利率低位。
交易员认为，美债后市殖利率易跌难涨，股市若持续疲软，债市多头格局尚能维持一段时间。但台债殖利率曲线前端已较为和缓，短券的资本利得空间不大，预估交易商的交投兴趣将从五年债转向10年债。
美国公债价格周一大涨，30年期公债劲升领跑，其收益率降至两年半低点，因对全球经济成长以及希腊可能退出欧元区的担忧加重。指标10年期公债 价格也攀升27/32，收益率报2.0285%。
今日午间央行将代财政部标售今年首档公债--三年期104/1 。路透调查显示，虽然市场养券需求不低，但在考量养券利差及利率风险后，银行及交易商抢标意愿不高，预计该期公债得标利率料落在0.82-0.845%的中性区间。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.05-1.06%
* 10年公债103/13 ：1.55-1.57%
本地时间10:17时的最新报价：
* 五年公债103/15期殖利率跌1.65基点，报1.0560%。
* 10年公债103/13期殖利率跌2.63基点，报1.5582%。
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)