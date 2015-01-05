更正-中港个股：南航再有高层落马，迄今三名副总经理被立案侦查

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正南航A股收盘价为＂5.59＂元人民币)
路透香港1月5日 - 中国南方航空 周一称，公司两名副总经理徐杰波、周岳海因涉嫌职务犯罪，已被立案侦查。
这是不足一星期内，共有三名副总经理先后落马，其中以身兼董事、财务总监、总会计师的徐杰波最受瞩目，亦最为投资界所熟悉。
南航表示，徐杰波与周岳海已辞去上市公司职务，即日生效。
上周，南航公布副总经理陈港及运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪被立案侦查，董事会并已免去两人的职务。
南航H股周一收升7.16%，报3.89港元；A股升8.53%，报5.59元人民币。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。