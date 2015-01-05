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货币新闻 | 2015年 1月 5日 星期一 18:36 BJT

更正-中港个股：南航再有高层落马，迄今三名副总经理被立案侦查

(更正南航A股收盘价为＂5.59＂元人民币)

路透香港1月5日 - 中国南方航空 周一称，公司两名副总经理徐杰波、周岳海因涉嫌职务犯罪，已被立案侦查。

这是不足一星期内，共有三名副总经理先后落马，其中以身兼董事、财务总监、总会计师的徐杰波最受瞩目，亦最为投资界所熟悉。

南航表示，徐杰波与周岳海已辞去上市公司职务，即日生效。

上周，南航公布副总经理陈港及运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪被立案侦查，董事会并已免去两人的职务。

南航H股周一收升7.16%，报3.89港元；A股升8.53%，报5.59元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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