重温稿-台湾货币市场：短率回稳区间低位，月初资金情势稳中偏松

* 短率回稳区间低位

* 月初资金情势稳中偏松

* 短票发票量偏少、利率回档低位

记者 詹静宜

路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周一回稳区间低位。银行间资金调度人士称，年底资金紧缩因素一过，月初资金情势回归稳中偏松，带动短率游走既有区间低位。

市场交易人士指出，此前拆款大多避开落点年底附近，目前大部分资金落点尚未到期，这两天拆款交投料稍偏淡静，预计周三起资金才会陆续回拢，届时银行间资金去化需求将渐行增温。

〞月初资金还是偏多，利率马上掉下来。〞一家本地银行交易员说。

此外，市场人士指出，因应农历年关的银行领新钞的作业预计自一月中旬附近陆续展开，此次提领新钞时程略有提早，越早领现的银行资金将卡在库存现金，周转金操作将较为辛苦，但对于银行积数则不受影响。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.392%；今日区间落在0.295-0.395%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间在0.38-0.50%，上日在0.560-0.650%。

**短票发票量偏少**

短票市场方面，市场人士表示，月初发行量例行性偏少，而整体市场资金回归宽松态势，短票利率立即回落原本区间低档。

一票券商交易主管指出，今天为开年第一个交易日，开盘对利率看法略有差异，最后达成共识略向区间低位靠拢，显示月初银行间仍有去化资金的压力，料本周短率大致持在低位。

〞开年有点观望，跟银行间对利率有点拉锯。〞一票券交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要利率区间在0.60-0.62%，上日在0.65-0.72%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.712%，前日平均利率在0.689%，今日料回到0.62%下方。

今日台湾央行存单到期7,858.3亿台币，共发行8,057.8亿台币存单，存单发行余额增199.5亿。

本周央行存单到期总额为2兆73.1亿台币，余日落点分别为周二1,866.00亿、周三1,131.00亿、周四6,444.80亿及周五2,773.00亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为116亿台币，累积超额准备为465亿台币、加计前期1%的超额准备为2,425亿台币。

**RP利率回到月初水位**

资金调度人士表示，连续假期过后，时序重回月初，年前动弹不得的资金，今日所有金融机构同步回笼并释出，直接影响利率回到平日月初水位。

一票券商交易员指出，今日市场银行、保险及投信同步资金满溢，券源不足，因而释出库存券源，令库存水位下降，以满足金融机构找券需求。另一证券商交易员也指出，今日央行有大量存单到期，虽也有1,200亿台币的一年期存单交割，但宽松市况完全未受影响，预估1月中旬以前资金状况将十分平稳。

〞金融机构的钱全部都放出来，利率直接打回原形。〞一位票券商交易员说。

市场交易人士并指出，当前寿险及投信债券RP的承作仍以月内为主，跨月成交量能较少，但客户是否刻意避开跨月承作还未能确定，要等到接近中旬才会逐渐明朗。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日在0.53-0.55%；公司债RP成交0.63-0.64%，上日在0.65-0.68%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，上日在0.48-0.53%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%，上日在0.56-0.61%。