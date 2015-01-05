欧洲汇市：英镑接近17个月低点，受疲弱英国数据和政治因素打压

上周五，英镑创四年半来最大跌幅，因此前英国采购经理人指数(PMI)数据显示，12月制造业扩张速度远逊预期。

周一数据显示，英国建筑业12月活动扩张速度创下2013年7月以来最慢。12月Markit/CIPS建筑业PMI由上月的59.4降至57.6，仍高于长期均值，但远低于分析师预估的59.0。

“数据疲软说明，英国制造业出口仍将疲弱，”西联汇款分析师Nawaz Ali称，“短期来看美元预计会回落，但2015年仍将走强。”

分析师还强调了5月大选对英镑的风险。大选可能导致英国最终退出欧盟。交易商称这对英镑有“巨大利空”。

欧元兑英镑 升0.2%至0.7810。欧元兑美元跌破1.20美元，因市场愈发预期欧洲央行将在今年初放松政策。(完)

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