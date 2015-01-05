版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 19:01 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月5日

路透香港1月5日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    83.11亿元人民币（已用36.1%）     87.70亿元人民币（已用16.5%）
                                                  
  
 =================================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                    763,150,293      116,179,041      879,329,333
   2    中国平安                    389,127,950      150,278,304      539,406,254
   3    大秦铁路                    199,196,961       54,533,023      253,729,983
   4    工商银行                    145,426,901       93,512,870      238,939,771
   5    上汽集团                    103,664,172      132,690,969      236,355,142
   6    中国银行                    105,730,398      122,548,324      228,278,722
   7    保利地産                    136,395,206       81,090,133      217,485,339
   8    中国太保                     21,917,561      188,952,986      210,870,547
   9    中国建筑                    121,397,410       42,262,591      163,660,001
  10    贵州茅台                    102,064,739       51,146,710      153,211,450
 
 =================================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                       117,126,070       9,741,710     126,867,780
   2    中信银行                       118,774,260       2,449,970     121,224,230
   3    中国石油                       101,184,820      13,784,300     114,969,120
   4    海通证券                        78,709,904      28,146,712     106,856,616
   5    中国平安                       101,069,625       2,082,475     103,152,100
   6    人和商业                        80,932,920      15,514,270      96,447,190
   7    中信证券                        68,613,475      16,062,050      84,675,525
   8    建设银行                        80,548,370       2,898,680      83,447,050
   9    新华保险                        67,233,910      14,706,235      81,940,145
  10    恒大地产                        71,758,490       9,327,410      81,085,900
 
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20150105)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐