表格：沪港通市场数据摘要--1月5日

路透香港1月5日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 83.11亿元人民币（已用36.1%） 87.70亿元人民币（已用16.5%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中信证券 763,150,293 116,179,041 879,329,333
2 中国平安 389,127,950 150,278,304 539,406,254
3 大秦铁路 199,196,961 54,533,023 253,729,983
4 工商银行 145,426,901 93,512,870 238,939,771
5 上汽集团 103,664,172 132,690,969 236,355,142
6 中国银行 105,730,398 122,548,324 228,278,722
7 保利地産 136,395,206 81,090,133 217,485,339
8 中国太保 21,917,561 188,952,986 210,870,547
9 中国建筑 121,397,410 42,262,591 163,660,001
10 贵州茅台 102,064,739 51,146,710 153,211,450
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 民生银行 117,126,070 9,741,710 126,867,780
2 中信银行 118,774,260 2,449,970 121,224,230
3 中国石油 101,184,820 13,784,300 114,969,120
4 海通证券 78,709,904 28,146,712 106,856,616
5 中国平安 101,069,625 2,082,475 103,152,100
6 人和商业 80,932,920 15,514,270 96,447,190
7 中信证券 68,613,475 16,062,050 84,675,525
8 建设银行 80,548,370 2,898,680 83,447,050
9 新华保险 67,233,910 14,706,235 81,940,145
10 恒大地产 71,758,490 9,327,410 81,085,900
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)