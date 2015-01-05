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债券 | 2015年 1月 6日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.030%，投标倍数为4.15

路透华盛顿1月5日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.000 投资 0.030 价格 99.992417 高值得标比率 24.08% 投标倍数 4.15 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,099,900 总投标 99,698,271,900 竞争性投标得标 23,626,050,000 非竞争性投标得标 374,049,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/08 到期日 2015/04/09 CUSIP码 912796FC8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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