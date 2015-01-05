表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.110%，投标倍数为4.57

路透华盛顿1月5日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.110 中值 0.110 低值 0.060 投资 0.112 价格 99.944389 高值得标比率 90.60% 投标倍数 4.57 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,001,142,300 总投标 109,727,443,300 竞争性投标得标 23,248,699,000 非竞争性投标得标 351,443,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/08 到期日 2015/07/09 CUSIP码 912796FT1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)