全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下滑

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运费下滑。
乾散货运价指数跌10点，或1.3%，报761点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌14点，或3.07%，至442点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利跌55美元，报4,829美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑16点，或1.93%，报811点。日均获利降125美元，至6,466美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 回落11点，报873点。灵便型船指数 下滑6点，报482点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。