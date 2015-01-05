全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下滑

路透1月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运费下滑。

乾散货运价指数跌10点，或1.3%，报761点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌14点，或3.07%，至442点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利跌55美元，报4,829美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑16点，或1.93%，报811点。日均获利降125美元，至6,466美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 回落11点，报873点。灵便型船指数 下滑6点，报482点。(完)