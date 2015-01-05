USDA报告：1月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 01/01/2015 12/25/2014 12/25/2014 01/02/2 014 初值 修正值 前值 小麦 352,829 241,025 198,525 370,19 4 燕麦 0 0 0 8 7 大麦 0 0 0 1,04 5 玉米 538,945 609,613 609,613 491,08 7 高粱 121,451 225,023 115,297 17,85 7 大豆 1,406,496 1,501,619 1,424,383 1,600,00 4 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 13,892,275 20,222,525 燕麦 200 1,855 大麦 101,928 79,012 玉米 12,147,056 12,012,447 高粱 3,056,693 1,033,493 大豆 30,802,605 25,173,495 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)