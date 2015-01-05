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货币新闻 | 2015年 1月 6日 星期二 00:06 BJT

USDA报告：1月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 01/01/2015    12/25/2014    12/25/2014    01/02/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        352,829       241,025       198,525       370,19
4
    燕麦              0             0             0            8
7 
    大麦              0             0             0         1,04
5
    玉米        538,945       609,613       609,613       491,08
7
    高粱        121,451       225,023       115,297        17,85
7
    大豆      1,406,496     1,501,619     1,424,383     1,600,00
4
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    13,892,275     20,222,525
    燕麦           200          1,855
    大麦       101,928         79,012
    玉米    12,147,056     12,012,447
    高粱     3,056,693      1,033,493
    大豆    30,802,605     25,173,495
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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