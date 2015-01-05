英国债市：英国长债触及纪录高位，因避险操作

路透伦敦1月5日 - 英国20年和30年公债价格周一触及纪录高位，因担心希腊政治前景和股市下跌提振对避险资产的需求。

全球股市大跌且欧元触及九年低位，因在希腊提前至本月举行的大选开始前，有关希腊会否留在欧元区的讨论再度升温，令市场不安。

英债跟随德债和美国公债的走势，10年期德债收益率触及纪录低位，30年期美国公债收益率挫跌至两年半低点。

20年和30年期英债收益率也触及纪录新低2.229%和2.408%，各下跌6个基点。

10年期英债收益率触及2013年5月3日来最低的1.658%，下滑5个基点。

10年期英债/德债收益率差跌约7个基点，至115.4个基点，为12月16日来最低。(完)

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