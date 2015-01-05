欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因美元走强和英国建筑业PMI弱于预期

路透伦敦1月5日 - 英镑兑走强的美元周一下滑，此前英国公布的另一项经济数据弱于预期，增强市场关于英国央行不会在今年升息的预期。

周一数据显示，英国建筑业12月活动扩张速度创下2013年7月以来最慢。12月Markit/CIPS建筑业PMI由上月的59.4降至57.6，仍高于长期均值，但远低于分析师预估的59.0。

英镑/美元 下跌至1.5235美元，自周五收盘下跌0.6%，令英镑仍接近隔夜交易时段触及的17个月低位1.5185美元。

英镑下滑，恰好美元上涨，美元触及数年高位，因投资者押注美国经济增长强劲将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2015年升息，而其他地区和国家央行将进一步保持超宽松的货币政策以刺激通胀和经济增长，利率前景迥异，带动美元上涨。

“尽管英国数据较弱可能是拉低英镑的一个因素，但我认为，推动英镑走势的主要原因是欧元/美元下跌，它带来连带影响，因为欧元/英镑变动不大，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley说。

英镑兑欧元 持平在0.7831英镑。欧元兑美元在接近九年低位1.18605美元交投，因对欧洲央行将出台量化宽松政策的臆测增强。

上周五英镑创四年半来最大单日跌幅，因此前英国采购经理人指数(PMI)数据显示，12月制造业以三个月来最慢速度扩张。(完)

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