美国股市：道琼工业指数收低1.86%，Nasdaq指数收跌1.57%

路透纽约1月5日 - 美国股市周一大幅下跌，道指和标普500指数均创约三个月来最大单日跌幅，因担心其他地区的经济问题可能损害美国成长。

股市普跌，标普500指数10大类股全数下滑，能源板块跌幅最大，急挫约4%，因油价重挫5.5%。

道琼工业指数 收低331.34点，或1.86%，至17,501.65点；标准普尔500指数 下跌37.62点，或1.83%，至2,020.58点；Nasdaq指数 收跌74.238点，或1.57%，至4,652.574点。(完)