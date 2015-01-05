美国股市：道琼工业指数收低1.86%，Nasdaq指数收跌1.57%

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受累于小麦下跌和中西部天气
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
路透纽约1月5日 - 美国股市周一大幅下跌，道指和标普500指数均创约三个月来最大单日跌幅，因担心其他地区的经济问题可能损害美国成长。
股市普跌，标普500指数10大类股全数下滑，能源板块跌幅最大，急挫约4%，因油价重挫5.5%。
道琼工业指数 收低331.34点，或1.86%，至17,501.65点；标准普尔500指数 下跌37.62点，或1.83%，至2,020.58点；Nasdaq指数 收跌74.238点，或1.57%，至4,652.574点。(完)
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。