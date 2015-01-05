加拿大股市：创20个月来最大单日跌幅，因油价重挫拖低能源股

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受累于小麦下跌和中西部天气
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
路透多伦多1月5日 - 加拿大主要股指周一急跌近2.5%，创约20个月来最大单日百分比跌幅，因油价跌势加剧拉低能源股。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数的10大类股中，有九种收低。该指数在2014年仅小涨，因能源股下滑使升幅受限。
能源股在周一急跌6.5%，且在过去六个月市值蒸发约三分之一。油价周一挫跌至五年半低位，因持续担心供应过剩。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌360.95点，或2.45%，报14,392.70点，创2013年4月来最大单日跌幅。
铜价下跌1.8%，令矿业股走弱。金融股跌2.1%。(完)
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。