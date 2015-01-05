加拿大股市：创20个月来最大单日跌幅，因油价重挫拖低能源股

路透多伦多1月5日 - 加拿大主要股指周一急跌近2.5%，创约20个月来最大单日百分比跌幅，因油价跌势加剧拉低能源股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数的10大类股中，有九种收低。该指数在2014年仅小涨，因能源股下滑使升幅受限。

能源股在周一急跌6.5%，且在过去六个月市值蒸发约三分之一。油价周一挫跌至五年半低位，因持续担心供应过剩。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌360.95点，或2.45%，报14,392.70点，创2013年4月来最大单日跌幅。