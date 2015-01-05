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市场报道 | 2015年 1月 6日 星期二 07:26 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月5日当周

1月6日(二)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.8% -0.5%

(较上年同期) -- +2.5%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.8

Markit服务业PMI -- 53.6

1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.5% -0.7%

耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- 持平

1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.0 59.3

企业活动指数 63.5 64.4

就业指数 -- 56.7

新订单指数 -- 61.4

价格指数 -- 54.4

1月7日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 12/26日当周 -- 363.1

再融资指数 -- 1,535.2

美国抵押贷款市场指数 1/2日当周 -- --

再融资指数 -- --

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加22.6 增加20.8

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差420 逆差434

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差2 顺差1

出口(亿加元) -- 449.2

进口(亿加元) -- 448.2

1月8日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29 29.8

一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.075

一周续请失业金人数(万人) 236.8 235.3

1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.1% +0.1%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加132.3

1月9日(五)

1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 +1.0% +0.7%

1330 加拿大就业人口变动(万个) 12月 增加1.5 减少1.07

失业率 6.6% 6.6%

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1

民间就业岗位(万个) 增加23 增加31.4

制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8

政府就业岗位(万个) -- 增加0.7

失业率 5.7% 5.8%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.8%

1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%

趸售销售(较前月) 持平 +0.2%

1月12日当周

1月12日(一)

1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2

1月13日(二)

1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10

1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 484.8 483.4

1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余220 赤字568(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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