美国与加拿大经济指标预测--1月6日-1月13日****

《中国主要金融数据一览表》--5月15日
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月5日当周
1月6日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.8% -0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.8
Markit服务业PMI -- 53.6
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.5% -0.7%
耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 持平
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.0 59.3
企业活动指数 63.5 64.4
就业指数 -- 56.7
新订单指数 -- 61.4
价格指数 -- 54.4
1月7日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12/26日当周 -- 363.1
再融资指数 -- 1,535.2
美国抵押贷款市场指数 1/2日当周 -- --
再融资指数 -- --
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加22.6 增加20.8
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差420 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差2 顺差1
出口(亿加元) -- 449.2
进口(亿加元) -- 448.2
1月8日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29 29.8
一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.075
一周续请失业金人数(万人) 236.8 235.3
1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.1% +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加132.3
1月9日(五)
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 +1.0% +0.7%
1330 加拿大就业人口变动(万个) 12月 增加1.5 减少1.07
失业率 6.6% 6.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1
民间就业岗位(万个) 增加23 增加31.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.7% 5.8%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.8%
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%
趸售销售(较前月) 持平 +0.2%
1月12日当周
1月12日(一)
1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2
1月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 484.8 483.4
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余220 赤字568(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)
路透伦敦5月15日 - 世界铂金投资协会(WPIC)公布数据显示，铂金市 场供应短缺规模2017年将大幅下降，因珠宝和汽车业对铂金需求减少，且 其表现落后于其他金属令投资者远离铂金。 2017年铂金产量料下降2%至773万盎司，主要产国南非和津巴布韦的 产量料分别下降1%和10%。 需求下降速度料更快，下滑6%至779.5万盎司，使得缺口较2016年的3 6万盎司缩窄至6.5万盎司。 WPIC称，2017年汽车行业的铂金消费料下降1%，工业需求料减少9%， 投资需求料减半至25万盎司。 由于铂金价格 已连续第三年较金价出现不同寻常的大幅贴水， 且与钯金的价差接近15年低点，所以对铂金的投资兴趣降温。 珠宝行业对铂金的买需料下降1%，降幅较2016年的下降11%大幅缩窄 。数据显示，中国需求去年下降两成，目前较2013年水准低近30%。中国 是铂金珠宝的最大市场。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透上海5月15日 - 中国远洋海运集团有限公司、连云港港口控股集团有限公司和哈萨克斯坦国家铁路公司周一签约，前者将联合收购由哈国铁持有的霍尔果斯东门无水港49%的股权。收购完成后，中远海运集团和连云港港口控股集团将分别持有24.5%的股权。