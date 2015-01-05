《焦点》油价下跌提振美国12月汽车销量，但2015年车市成长料放缓

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国平均汽油价格较上年同期下降34%，国内很多地方每加仑还不到2美元。
2014年全年已完成汽车销售略高于1,650万辆，与2006年相当。不过，需求上升已经让汽车厂商能够提价。
汽车估值与研究公司Kelley Blue Book(KBB)周一表示，12月美国市场上新车平均交易价格达到创纪录的34,367美元，较上年同期上涨2.5%。
KBB称，通用汽车12月交易价格较上年同期上涨4%，达到38,816美元。
菲亚特-克莱斯勒12月美国销售量跳增20%，得益于吉普运动休旅车(Jeep SUV)和皮卡(pickup)的旺销，不过还是没有达到分析师的预期。该公司12月共销售193,261辆汽车，为2006年以来最高。
日产汽车 周一表示，12月在美国汽车销量增长7%，强于预期；本田汽车 增长1.5%，但逊于预期。
此外，德国宝马汽车 在去年重夺美国市场高档车销售桂冠，全年销量比戴姆勒 的梅塞德斯品牌高出逾9,000辆。(完)
(编译 陈宗琦/李爽/郑茵 审校 徐文焰/杜明霞)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。