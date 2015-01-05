更新版 1-德国数据：12月通胀率触五年低点，提升对ECB量化宽松的预期

欧元区总体通胀数据将于周三公布。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉几天前接受德国商报(Handelsblatt)采访时警告称，过去半年来物价稳定面临的下行风险有所加大。

德拉吉还确认，央行已做好准备，如有必要会在2015年年初采取行动。目前外界普遍猜测，德拉吉可能会推出大规模购买欧元区公债的计划，亦即量化宽松(QE)，以应对通缩威胁。

德国通胀数据可能会使他更有力地说服立场不定的央行管委会成员支持QE。但德国央行总裁魏德曼曾暗示，他将反对这种计划。

Capital Economics的Jennifer McKeown表示，如果欧元区12月物价水平下降，则实施QE的压力将是“不可抗拒的”。

市场的一个大问题是，欧洲央行会如何规划QE。比如，希腊公债是否也将包括在内。希腊将于1月25日举行选举，也就是欧洲央行下次会议的三天之后；目前结果难料。