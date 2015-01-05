更新版 1-美国利率：旧金山联储总裁称首次升息后，上调步伐应渐进

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受累于小麦下跌和中西部天气
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
威廉姆斯今年具有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权，他的观点与美联储主席叶伦的相一致，被视为是中立派。
威廉姆斯的讲话适值叶伦和美联储酝酿自2004年来首度加息。美联储上月在议息会议上改变了其利率指引，声明中加入的用词表明美联储正越发接近升息。
威廉姆斯称，美联储内部就升息的讨论，仍料会在2015年中左右发生。
他称他的看法正如之前所阐述的，2015年中是一个“合理猜测”，届时美联储对加息的讨论将变的越来越近，“我们应现在(加息)或还是再等待一会儿？”
威廉姆斯称，过去几个季度以来美国经济已经表现出“一些相当令人鼓舞”的迹象。他称，能源价格在近期的快速下滑，更是巨大的有利因素。
美联储自2008年12月来一直维持指标利率在近零水准。(完)
(编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 许娜/李婷仪)
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。