更新版 1-美国利率：旧金山联储总裁称首次升息后，上调步伐应渐进

威廉姆斯今年具有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权，他的观点与美联储主席叶伦的相一致，被视为是中立派。

威廉姆斯的讲话适值叶伦和美联储酝酿自2004年来首度加息。美联储上月在议息会议上改变了其利率指引，声明中加入的用词表明美联储正越发接近升息。

威廉姆斯称，美联储内部就升息的讨论，仍料会在2015年中左右发生。

他称他的看法正如之前所阐述的，2015年中是一个“合理猜测”，届时美联储对加息的讨论将变的越来越近，“我们应现在(加息)或还是再等待一会儿？”

威廉姆斯称，过去几个季度以来美国经济已经表现出“一些相当令人鼓舞”的迹象。他称，能源价格在近期的快速下滑，更是巨大的有利因素。

美联储自2008年12月来一直维持指标利率在近零水准。(完)