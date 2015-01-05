纽约期市：ICE期棉上涨，因上周价格下跌刺激需求且止损单被触动

路透纽约1月5日 - 期棉周一创两周来最大单日升幅，因上周价格骤降刺激需求，且止损单被触动，亦助涨升势。

洲际交易所(ICE)交投最活络的3月期棉 劲升2.6%，升至61美分以上的日内高位，结算价每磅60.71美分，上涨1.13美分，或1.9%。

交易商表示，期棉价格升穿20日移动均线，触发止损买单，放大周一的涨势。

尽管美元走强且油价跌穿50美元至五年半低位，但期棉仍然上涨。美元上涨，通常令美元计价商品承压，因美元走强对持有其他货币的投资者来说，这些商品更昂贵。

但期棉摆脱压力，受助于纺织厂和投资者买入。

“在1月头两个星期指数基金重新平衡头寸...我们看到市场有需求，”商品投资公司Logic Advisors的合伙人Ron Lawson说。

在棉花价格上年下跌约30%后，指数期金料在2015年头几周买入棉花合约，进行年度资产重新平衡。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李爽)