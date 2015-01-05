美国个股：摩根士丹利解雇一名涉嫌盗取客户资料的财务顾问

Marsh并未立即回覆要求评论的电话或信息。他在2008年4月加入摩根士丹利，担任业务助理，2010年参加培训计划，2014年3月成为财务顾问。

外泄的资料包括客户的姓名与帐号，但不包括密码与社会安全码。帐号在事发后便进行更改，摩根士丹利也已告知受影响的客户。

摩根士丹利正就此事进行调查，并已通报监管与执法机构，由这些机构另行着手调查。

另一名熟知内情的人士表示，美国联邦调查局(FBI)正在检视这起盗用资料案。金融业监管局(FINRA)与美国证券交易委员会(SEC)尚未对置评要求立即做出回应。曼哈顿区检察官办公室与美国司法部拒绝表示意见。

摩根士丹利在宣布这起盗用客户资料案后不久，其财务管理业务总裁Gregory Fleming便发布一份备忘录表示，该行将为受影响的客户免费提供额外的监看与防诈骗保护服务。

熟知内情人士表示，Marsh利用外部应用程式将资料张贴上网。摩根士丹利之后便禁止员工使用该应用程式。