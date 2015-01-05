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亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 07:25 BJT

《全球汇市》欧元兑美元徘徊九年低位，欧洲央行和希腊局势备受关注

大宗商品货币在市况不佳时通常会遭遇抛售，这次也未能幸免，澳元兑美元 周一触及0.8036美元的五年半低点。

不过澳元后来回升至0.8088，暗示这一水准上下存在一些买兴。

澳洲定于0030GMT公布贸易数据，不太可能影响澳元。不过中国定于0145GMT公布的服务业调查报告，若令人失望，恐怕会进一步引发澳元的抛盘。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1934 1.1931 +0.03 -1.35 1.2097

美元/日圆 119.34 119.63 -0.24 -0.28 119.68

欧元/日圆 142.42 142.73 -0.22 -1.63 144.78

美元/瑞郎 1.0065 1.0068 -0.03 +1.25 0.9941

英镑/美元 1.5252 1.5248 +0.03 -2.06 1.5573

美元/加元 1.1758 1.1762 -0.03 +1.21 1.1618

澳元/美元 0.8092 0.8082 +0.12 -0.93 0.8168

新西兰元/美元 0.7690 0.7684 +0.08 -1.37 0.7797

澳元/日圆 96.560 96.680 -0.12 -1.22 97.750

新西兰元/日圆 91.770 91.920 -0.16 -1.65 93.310

英镑/日圆 182.02 182.41 -0.21 -2.34 186.38

澳元/新西兰元 1.0513 1.0511 +0.02 +0.42 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/杜明霞/李婷仪/孙茉莉; 审校 徐文焰/李爽/郑茵)
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