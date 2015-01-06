金砖国家：1月5日股汇市收盘纵览

路透1月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月5日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下挫1.37%，报940.69点。
中国股市：沪综指放量收升3.6%至近五年半新高，增量资金涌入大盘股
香港股市：收低，尽管内地股市劲扬
中国汇市：人民币新年首日大跌，强势美元与套利盘助推购汇
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巴西股市：Bovespa指数 收挫2.05%至47,516.82点，国营石油公司Petroleo Brasileiro SA 领跌，因美国原油价格跌破每桶50美元，为2009年以来首见，令拉美地区的商品出口前景蒙上阴霾。
拉美汇市：受油价重挫拖累走低，巴西雷亚尔和哥伦比亚披索领跌
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南非股市：指标Top-40绩优股指数 挫跌3.9%，至41,990.24点，为逾两周最低收位，单日跌幅为2008年11月以来最大；因在美元大涨及油价下跌之际，全球投资者出脱新兴市场资产。综合指数 跌3.41%，至47,831.04点，单日跌幅为2010年5月以来最大。
南非汇市：兰特兑美元小跌，因市场预计美联储今年年中升息
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印度股市：收低，中止连六日升势，国营银行股下跌，因两日银行会议后欠缺重大宣布，同时科技股亦走跌。指标BSE指数 收低0.16%至27,842.32点，NSE指数 收跌0.2%，收报8,378.40点，稍早曾上涨0.6%至12月8日以来最高位。
印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.41/42，尾随亚币兑美元颓势，上一交易日收盘报63.2850/2950。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌3.72%，报761.300点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.5%，报411.14点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 重贬8.66%，报60.8500卢布；卢布兑欧元 下跌5.9%，报72.7000卢布。(完)
(整理 戴素萍 审校 龚芳)