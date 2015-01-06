《中国报摘》--中国证券报1月6日

* 头版头条:
--中国股市沪综指 攻占3,300点，蓝筹轮动渐成新常态。分析人士指出，估值修复、增量资金配置和政策红利释放是“蓝筹大戏” 的导演。与之相比，小盘成长股仍在去泡沫过程中，但大幅下挫后或有反抽机会。
* 其他:
--证监会周一(5日)核准了20家企业的首次公开发行(IPO)申请，其中上交所10家，深交所中小板三家，创业板七家。
--在房贷新政、降息、普通住宅标准调整等利好政策刺激之下，2014年12月一线城市及部分热点二线城市的楼市回暖，新房成交量大幅反弹，其中北京、上海、广州、深圳的新房成交量均创2014年全年最高。
--上海市政府发文同意组建上海石油天然气交易中心。这意味着，由新华社联手多家上下游企业，旨在争取亚洲石油天然气交易定价权的中国版Henry Hub(亨利枢纽)，已进入正式组建阶段。
--万科 公布，2014年12月实现销售面积206.8万平方米，销售金额250.3亿元人民币，同比分别增长112.0%和128.7%。2014年全年累计实现销售面积1,806.4万平方米，销售金额2,151.3亿元，相比2013年分别增长21.1%和25.9%。
--近日央行下发通知，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、鹏元征信有限公司、中诚信征信有限公司等八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。
--方正证券 、中国高科 、方正科技 、北大医药 同时公告称，控股股东方正集团中的魏新、李友、余丽、李国军应相关部门要求协助调查。
--TCL集团 称，与大连万达集团签署战略合作意向书。双方将在互联网应用及服务平台、商用显示(含电视)、IMAX影院、照明、空调、智能家居系统等业务的开发、建设和运维领域开展业务合作。
--近期多个省份公布煤炭资源税税率。截至目前，辽宁、河南、湖南、广西的煤炭资源税税率较低，前两者为2%，后两者为2.5%；产煤大省内蒙古、山西上报的税率均接近上限，分别为9%和8%；陕西和山东的上报税率分别为6.1%和4%。
--中国石化 称，子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者已获得国家发改委和商务部批复，将据此办理后续交割手续。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 李宏薇; 审校 张喜良)