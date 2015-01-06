《中国报摘》--中国证券报1月6日

更新版 1-台湾货币市场：短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况

* 短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况 * 短票持稳区间，但利率下行有抗力 * RP利率持稳 (更新拆款数字、央行定存单发行细节和官员说法) 记者 高洁如 路透台北5月10日 - 台湾银行间短率周三稳中透松。资金调度人士表示，资金持续充裕 ，短率稳中走疲，未来仍将密切观察央行冲销力道而定。 他们指出，央行冲销市场资金的力道在加入七天期定存单之后，稍有加强。目前总计存 单发行金额达到7.57兆，算是偏高水位。不过若以整体银行的超额准备数字来看，资金平稳 充裕，并未超级过剩。 〞我们给出的一周同业拆款稍微降了一点，微调一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们表示，市场的资金情势松，需求又不大，因此短率预料会在此间持稳，也不排除略 微偏下的可能。 他们表示，外商银目前仍是市场资金的提供者。台币若能维持偏强格局，料资金仍可充 裕偏多。 台湾央行周三傍晚公布，周五(12日)将发行的七天期定存单，利率维持在0.20%。