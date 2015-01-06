中国能源：多地确定煤炭资源税税率，为煤企减负利好行业发展--报载

路透北京1月6日 - 据中国证券报和上海证券报周二报导，近期中国多个省份公布了煤炭资源税税率，同时为确保不增加煤炭企业总体负担，煤炭资源税改革伴随着“清费”。业内认为，此举将减轻煤炭企业负担，为行业发展带来利好。

据报导，目前已确定税率的省份中，产煤大省（自治区）内蒙古、山西上报的税率较高，均接近上限，分别为9%和8%；陕西和山东的上报税率分别为6.1%和4%；辽宁、河南、湖南、广西的煤炭资源税税率较低，前两者为2%，后两者为2.5%。

“三个产煤大省的资源税率都比较高，因为煤炭是经济支柱，是从本省情况考虑的，而广西、湖南、河南的煤炭基本上是自产自销，产量不高，主要靠调入，所以资源税征收都比较保守，也是合理的。”上海证券报援引金银岛分析师戴兵称。

而煤炭资源税改革伴随着“清费”。以山西为例，此次税制改革取消了山西省矿产资源补偿费、煤炭价格调节基金、煤炭可持续发展基金三项规费，连同原有从量计征税的资源税，此四项税费负担的实际税率远大于8%。根据山西省财政厅测算，2014年清费共减轻煤炭企业负担108.5亿元，煤炭企业实际负担率降至10.6%，较清费前降低4个百分点，减负27.5%。

上海证券报援引多位行业人士认为，产煤大省在清理费用的基础上，各省税率即便差距较大，但最后的影响也是有限的。

但港富集团黑色行业首席分析师张志斌表示，清费立税主要是通过新的煤炭资源税代替原先名目繁多的各项收费，整体应该是在原有水平上略有下降。不过，从长期来看，资源税对煤炭企业来说并不是一件好事。

“在煤炭价格低的时候，煤炭企业减少的费用和增加的补贴可以覆盖税收，但如果煤价上涨，比如现在是300元/吨，补贴40元，内蒙古资源税27元/吨，煤炭企业仍受益，未来涨到500元/吨，补贴仍为40元的话，则对煤炭企业不利，所以应该说“短多长空”。”该报引述兴业证券煤炭行业首席分析师刘建刚称。