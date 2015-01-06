版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 09:17 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元受澳洲贸易数据影响走低

0044GMT
    
    * 澳元受澳洲11月贸易数据表现较佳提振，欧元下跌40个跳动点
    * 昨日呈现外包日线，仍带来下行压力
    * 动能指标为中性，5日、10日与20日移动均线皆向下
    * 如果开盘跌破1.4770，将测试11/12月涨势的61.8%费波纳奇回档技
术位1.4649
    * 初步支撑位/阻力为亚洲盘区间的1.4696/1.4764
    * 图表详见：link.reuters.com/num73w  (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=   

 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐