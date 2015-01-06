《汇市简讯》欧元/澳元受澳洲贸易数据影响走低

0044GMT * 澳元受澳洲11月贸易数据表现较佳提振，欧元下跌40个跳动点 * 昨日呈现外包日线，仍带来下行压力 * 动能指标为中性，5日、10日与20日移动均线皆向下 * 如果开盘跌破1.4770，将测试11/12月涨势的61.8%费波纳奇回档技 术位1.4649 * 初步支撑位/阻力为亚洲盘区间的1.4696/1.4764 * 图表详见：link.reuters.com/num73w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)