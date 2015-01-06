更新版 1-中国公开市场：央行继续保持静默，资金重回宽裕降低短期操作必要

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路透上海1月6日 - 中国央行公开市场逾一个月仍未进行任何操作。分析人士指出，随着节后备付资金逐步回流，银行间资金面重回充裕局面，回购利率继续回落，进一步降低短期央行操作必要，目前来看央行公开市场继续不作为的概率较大。

他们并指出，虽然本月中下旬随着新股、缴税等因素临近，流动性依然面临挑战，但是逆回购出山还是继续选择SLO等工具仍旧需要视资金状况而定。

央行公开市场今日依旧未进行任何操作。至此，公开市场“零操作”已持续逾一个月。公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

"资金这么松，央行不会有啥动作的，正常，"上海一银行交易员表示，节后备付资金回流，同时今年大家的投资还没有开始，所以资金会比较充裕。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，节后备付资金回流是一个因素，另外央行维持总量宽松和保守操作的基调是近期连续不作为的主要原因。

他并认为，预计央行不会在本周采用操作性动作，公开市场继续保持静默的可能性较大，而央行在本月中下旬续作MLF、执行非公开市场操作或者公开市场投放的可能性较大，而在2014年12月的宏观数据出之前，使用大剂量宽松工具的可能性较小。

2014年最后逾一个月时间内，央行公开市场常规操作持续空窗。不过补充工具方面却仍有动作。央行12月31日公告，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 待定 (完)

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