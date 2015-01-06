版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 10:23 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元展现韧性，澳洲贸易数据优于预期带来助益

铁矿石价格急跌的同时，澳洲铁矿石出口大增。铁矿石为澳洲最大宗出口品。

但澳洲联邦银行(CBA)资深货币策略师Elias Haddad对澳元反弹能否持续表示怀疑。

“由于大宗商品价格下跌、美国与澳洲的利率差距缩窄，以及中国经济活动未见提振，因此基本面仍偏弱，”Haddad表示。

不过澳元兑欧元与英镑仍稳住阵脚，因欧元 下跌至一个月新低1.4718澳元附近。

新西兰元 也上涨至0.7703美元，从周一触及的四周低位0.7619美元反弹。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐