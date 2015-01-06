澳新汇市：澳元和新西兰元展现韧性，澳洲贸易数据优于预期带来助益

澳洲经济指标总览--5月10日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
铁矿石价格急跌的同时，澳洲铁矿石出口大增。铁矿石为澳洲最大宗出口品。
但澳洲联邦银行(CBA)资深货币策略师Elias Haddad对澳元反弹能否持续表示怀疑。
“由于大宗商品价格下跌、美国与澳洲的利率差距缩窄，以及中国经济活动未见提振，因此基本面仍偏弱，”Haddad表示。
不过澳元兑欧元与英镑仍稳住阵脚，因欧元 下跌至一个月新低1.4718澳元附近。
新西兰元 也上涨至0.7703美元，从周一触及的四周低位0.7619美元反弹。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/李婷仪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)