澳新汇市：澳元和新西兰元展现韧性，澳洲贸易数据优于预期带来助益

铁矿石价格急跌的同时，澳洲铁矿石出口大增。铁矿石为澳洲最大宗出口品。

但澳洲联邦银行(CBA)资深货币策略师Elias Haddad对澳元反弹能否持续表示怀疑。

“由于大宗商品价格下跌、美国与澳洲的利率差距缩窄，以及中国经济活动未见提振，因此基本面仍偏弱，”Haddad表示。

不过澳元兑欧元与英镑仍稳住阵脚，因欧元 下跌至一个月新低1.4718澳元附近。

新西兰元 也上涨至0.7703美元，从周一触及的四周低位0.7619美元反弹。(完)

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