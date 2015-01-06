主要国家经济指标预测--1月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月7日(三)
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +1.9%
(较上年同期) -- +1.7%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.4
未经季节调整失业人数(万人) -- 270
经季节调整失业率 6.6% 6.6%
经季节调整失业人数(万人) -- 287.2
0900 意大利失业率 11月 -- 13.2%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 -0.1% +0.3%
1000 欧元区失业率 11月 11.5% 11.5%
1200 美国抵押贷款市场指数 12/26日当周 -- 363.1
再融资指数 -- 1,535.2
美国抵押贷款市场指数 1/2日当周 -- --
再融资指数 -- --
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加22.6 增加20.8
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差420 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差3 顺差1
出口(亿加元) -- 449.2
进口(亿加元) -- 448.2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超13,620
外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,871
1月7-13日
0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4%
截至10月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月6日(二)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差9.25 --
商品和服务进口(较上月) +1% --
出口(较上月) +1% --
0745 法国消费者信心指数 12月 90 88
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 49.4 52.0
0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月 50.6 49.8
Markit综合PMI 49.7 --
0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 52.1 51.4
综合PMI 52.0 --
0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.6 51.9
综合PMI 51.4 51.7
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.8 58.5
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.9% --
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 53.5 --
Markit服务业PMI 53.3 --
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.7% -0.5%
1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -0.9% --
扣除运输的耐久财订单 -0.7% --
扣除国防的耐久财订单 -0.3% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 56.2 58.0
企业活动指数 57.2 63.5
就业指数 56.0 --
新订单指数 58.9 --
价格指数 49.5 -- (完)