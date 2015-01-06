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亚洲 | 2015年 1月 7日 星期三 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--1月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段    预估值       前值
    
    1月7日(三)
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     11月          持平        +1.9%
                      (较上年同期)                                    --         +1.7%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)             12月       减少0.6      减少1.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --           270
                 经季节调整失业率                                    6.6%         6.6%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --         287.2
    0900  意大利失业率                                 11月           --         13.2%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月初值        --         -0.2%
                                  (较上年同期)                        --         +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --         -0.2%
                                    (较上年同期)                      --         +0.3%
    1000  欧元区HICP(较上年同期)                      12月初值       -0.1%       +0.3%
    1000  欧元区失业率                                 11月          11.5%       11.5%
    1200  美国抵押贷款市场指数                     12/26日当周        --         363.1
                   再融资指数                                         --       1,535.2
          美国抵押贷款市场指数                       1/2日当周        --           --
                   再融资指数                                         --           --
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                       12月    增加22.6    增加20.8
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                        11月     逆差420     逆差434
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                          11月       逆差3       顺差1
                    出口(亿加元)                                      --         449.2
                    进口(亿加元)                                      --         448.2
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                         一周        --    卖超13,620
         外国投资日本股票(亿日圆)                                     --     卖超3,871
    
    1月7-13日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                   12月        +0.3%       +0.4%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                 +8.0%       +8.2%
                
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段       现值    预估值
    
    1月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  11月       逆差9.25        --   
             商品和服务进口(较上月)                                     +1%        --   
                       出口(较上月)                                     +1%        --   
    0745  法国消费者信心指数                            12月             90         88  
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   12月           49.4       52.0  
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)           12月           50.6       49.8  
              Markit综合PMI                                            49.7        --   
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       12月终值           52.1       51.4  
                    综合PMI                                            52.0        --   
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)     12月终值           51.6       51.9  
                      综合PMI                                          51.4       51.7  
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     12月            55.8       58.5  
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月           -0.4%      -0.7%  
                                    (较上年同期)                      +1.9%        --   
    1445  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         12月终值           53.5        --   
              Markit服务业PMI                                          53.3        --     
    1500  美国工厂订单(较前月)                         11月           -0.7%      -0.5%  
    1500  美国耐久财订单(较前月)                  11月修正值          -0.9%        --   
             扣除运输的耐久财订单                                     -0.7%        --   
             扣除国防的耐久财订单                                     -0.3%        --   
             扣除飞机的非国防资本财订单                               -0.5%        --   
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI             12月            56.2       58.0  
                                       企业活动指数                    57.2       63.5  
                                       就业指数                        56.0        --   
                                       新订单指数                      58.9        --   
                                       价格指数                        49.5        --   (完)
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