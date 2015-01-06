台湾债市：10年债殖利率收创七个月新低，交易商年初布局意愿强

* 10年债殖利率连三日收低，今日交投放量

* 短券端殖利率再下空间恐有限

* 明日103/13区间料在1.53-1.57%

路透台北1月6日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二收创近七个月新低。全球股跌债涨气氛支撑交易商做多，加上开年吸纳部位意愿高涨，令盘面追价气氛热络；但在近日殖利率跌幅明显扩大后，明日盘面偏多看待但带有谨慎。

交易员指出，今日10年债交投放量且殖利率走跌，显示交易商进场意愿改善，若明日国际局势仍维持股市疲软、美债强劲的走势，10年券或有机会再进一步测试走低。但在连续三个交易日走低5.58基点后，也有交易员认为谨慎情绪升高，103/13或以一个基点一个基点测试的方式缓跌。

〞现在是新券登场前的青黄不接时期，行情会有，但是追价不会过于积极。〞一位证券商交易员说。

10年公债103/13 殖利率今日收报1.5530%，此前10年券收盘低位为2014年6月16日的1.54%；103/15 殖利率亦同步创五年公债七个月收盘低位至1.0550%，前低为2014年6月6日的1.05%。

美国公债价格周一大涨，30年期公债劲升领跑，其收益率降至两年半低点，因对全球经济成长以及希腊可能退出欧元区的担忧加重。指标10年期公债 价格也攀升27/32，收益率报2.0285%。

**三年债标后市场反应平平**

交易员指出，由于五年及10年债的利差仍有约50基点，交易商进场人气如果充足，市场流动性够，10年债殖利率试探往下的机会仍在，而明日美国10年债殖利率能否跌破2.0%的关卡亦是观察的重点之一。

不过在殖利率曲线前端的五年债103/15，近日交投人气明显滑落。加上午间标售的三年104/1期公债 ，虽然标售利率优于市场预期，但标债后三年债明显缺乏追价意愿，收盘价0.8015%未能低过得标利率0.801%，难保短券明日或有卖压浮现，对五年券103/15的表现或较为不利。

〞短券部分表现看起来有点停滞，想象空间比较没那么多，...而且冷券部分的卖方也不少。〞一银行交易员说。

他们指出，市场整体而言在1月上半旬仍有机会维持偏多气氛；但1月下旬以后，随着农历年关将近，交易员出清部位的卖压将渐渐加重，届时将视国际市场走势才能确认，市场还是带着且战且走的观望情绪。

交易员预估10年债103/13明日或在1.53-1.57%间来回；五年债103/15有机会在1.03-1.07%间波动。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的三年104/1期公债得标利率为0.801%，略低于市场预估的0.82-0.845%区间。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -1.75 1.0550 *1.0515-1.0650 30.5

10 103/13 -3.15 1.5530 *1.5525-1.5680 138.0

* 表示该券交易以来殖利率新低

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

1/6(二)：美国12月Markit服务业和综合PMI终值、美国11月工厂订单、美国12月ISM非制造业PMI、美国11月耐久财订单修正值；

1/7(三)：欧元区12月HICP初值、美国12月ADP民间就业数据、加拿大11月进出口和国际贸易收支、美联储FOMC公布12月会议记录、欧洲央行管委会会议，无利率决议计划、英国央行召开货币政策会议(至1月8日)；

1/8(四)：欧元区11月生産者物价指数、欧元区11月零售、美国11月消费者信贷、波士顿联储总裁罗森格伦在威斯康辛银行家协会召开的一会议上发表演说、英国央行宣布利率决议、瑞典央行公布12月会议记录；

1/9(五)：中国12月PPI和CPI、台湾12月进出口数据、美国12月非农就业数据、美国11月趸售库存和趸售销售、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与市民集会论坛、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景。

30 103/16 没有成交

20 104/2 没有成交

10 103/13 1.5530

5 103/15 1.0550

3 104/1 0.8015