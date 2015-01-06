《全球汇市》欧元守在九年低位附近，关注ECB和希腊动向

《路透晚报》--5月10日日间新闻摘要（中港台）
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。
挪威克朗兑美元12月下跌至12年低位7.8558克朗，受油价急剧下跌重击。
布兰特原油 持于隔夜交易触及的每桶52.66美元的五年半低位附近，因在市场已然饱和的情况下，供应增长仍没有放缓的迹象。
澳元稍事歇息，因数据显示澳洲贸易逆差小于预期。
澳元 上涨0.8%至0.8145美元，从周一触及的五年半低位0.8036回升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1946 1.1931 +0.13 -1.25 1.2097
美元/日圆 119.26 119.63 -0.31 -0.35 119.68
欧元/日圆 142.47 142.73 -0.18 -1.60 144.78
美元/瑞郎 1.0055 1.0068 -0.13 +1.15 0.9941
英镑/美元 1.5261 1.5248 +0.09 -2.00 1.5573
美元/加元 1.1740 1.1762 -0.19 +1.05 1.1618
澳元/美元 0.8133 0.8082 +0.63 -0.43 0.8168
新西兰元/美元 0.7723 0.7684 +0.51 -0.95 0.7797
澳元/日圆 96.980 96.680 +0.31 -0.79 97.750
新西兰元/日圆 92.100 91.920 +0.20 -1.30 93.310
英镑/日圆 182.00 182.41 -0.22 -2.35 186.38
澳元/新西兰元 1.0521 1.0511 +0.10 +0.50 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王兴亚/艾茂林/张明钧/陈宗琦；审校 白云/徐文焰/龚芳)
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。
* 人民币微收升，中间价创七周低点 * 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力 * 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量 * 4月通胀数据对汇市影响有限 * 一带一路峰会前料汇价仍延续横向整理 (新增评论) 路透上海/北京5月10日 - 人民币兑美元即期周三微幅收升，中间价则创七 周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价 启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价 仍延续横向整理。 他们并指出，近期客盘结购汇相对均衡，近日略偏购汇，有大行适度提供流动性。由于 汇价窄幅整理，部分机构参与倒量。此外，最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对 汇市影响有限。 “汇价稳定与一带一路峰会也有关系，大型峰会前市场都会相对平稳，这是惯例。”一 中资行交易员称，“自营这一段时间都休息了，等峰会后再看看有没有机会。” 亦有中资行交易员表示，近期汇市一直有大行守卫，释放美元流动性。如果美元再涨， 人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基
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