《全球汇市》欧元守在九年低位附近，关注ECB和希腊动向

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，“一带一路”峰会前汇价料续持稳

* 人民币微收升，中间价创七周低点 * 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力 * 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量 * 4月通胀数据对汇市影响有限 * 一带一路峰会前料汇价仍延续横向整理 (新增评论) 路透上海/北京5月10日 - 人民币兑美元即期周三微幅收升，中间价则创七 周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价 启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价 仍延续横向整理。 他们并指出，近期客盘结购汇相对均衡，近日略偏购汇，有大行适度提供流动性。由于 汇价窄幅整理，部分机构参与倒量。此外，最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对 汇市影响有限。 “汇价稳定与一带一路峰会也有关系，大型峰会前市场都会相对平稳，这是惯例。”一 中资行交易员称，“自营这一段时间都休息了，等峰会后再看看有没有机会。” 亦有中资行交易员表示，近期汇市一直有大行守卫，释放美元流动性。如果美元再涨， 人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基