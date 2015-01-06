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亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 11:29 BJT

《全球汇市》欧元守在九年低位附近，关注ECB和希腊动向

挪威克朗兑美元12月下跌至12年低位7.8558克朗，受油价急剧下跌重击。

布兰特原油 持于隔夜交易触及的每桶52.66美元的五年半低位附近，因在市场已然饱和的情况下，供应增长仍没有放缓的迹象。

澳元稍事歇息，因数据显示澳洲贸易逆差小于预期。

澳元 上涨0.8%至0.8145美元，从周一触及的五年半低位0.8036回升。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1946 1.1931 +0.13 -1.25 1.2097

美元/日圆 119.26 119.63 -0.31 -0.35 119.68

欧元/日圆 142.47 142.73 -0.18 -1.60 144.78

美元/瑞郎 1.0055 1.0068 -0.13 +1.15 0.9941

英镑/美元 1.5261 1.5248 +0.09 -2.00 1.5573

美元/加元 1.1740 1.1762 -0.19 +1.05 1.1618

澳元/美元 0.8133 0.8082 +0.63 -0.43 0.8168

新西兰元/美元 0.7723 0.7684 +0.51 -0.95 0.7797

澳元/日圆 96.980 96.680 +0.31 -0.79 97.750

新西兰元/日圆 92.100 91.920 +0.20 -1.30 93.310

英镑/日圆 182.00 182.41 -0.22 -2.35 186.38

澳元/新西兰元 1.0521 1.0511 +0.10 +0.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王兴亚/艾茂林/张明钧/陈宗琦；审校 白云/徐文焰/龚芳)
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