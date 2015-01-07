《中国债券市场每日交易备忘》--1月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债发行：
中国铝业 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，渤海银行主承
云南省公路开发投资10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
湖南富兴集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承
南京市玄武区国资投资管理控股集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承
北京银行15亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1001%
招商银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
招商银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9501%
招商银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9001%
招商银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9500%
绍兴银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%
兴业银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%
兴业银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9001%
浙商银行5亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率4.6004%
浙商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9501%
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二、新债上市：
连云港港口集团15亿元九个月期超短融011599001，票面利率5.30%
中国交建 30亿元九个月期超短融011556001，票面利率4.70%
山东焦化集团6亿元一年期短融041555002，票面利率8.00%
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三、缴款：
进出口银行55.1亿元三年期固息增发债140368，发行价格101.6147元
进出口银行60亿元三年期固息增发债140373，发行价格102.5396元
陕西省西咸新区泾河新城开发建设10亿元七年期固息债1480607，票面利率6.89%
中国神华 50亿元九个月期超短融
中国电建 35亿元九个月期超短融
重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融
中国航空技术国际控股公司10亿元三个月期超短融
中国电力投资集团45亿元九个月期超短融
漳州九龙江建设12亿元期短融
北京控股集团30亿元一年期短融
阳泉煤业集团10亿元一年期短融
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四、还本付息：
南京市城市建设投资控股集团6亿元一年期短融041453003到期兑付，票面利率6.55%
11微矿集团债 1180005付息
粤广业债 1180006付息
13星展银行债 1326001付息
14附息国债01 140001付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--交通银行 金融研究中心报告预计，今年上半年不排除小幅降息的可能，但考虑到目前贷款基准利率已属历史偏低，进一步下调的空间不大。今年存款准备金率可能有1-3次、0.5-1.5个百分点的下调。
1/9公布12月工业生产者出厂价格指数(PPI) (11月-2.7%)
居民消费价格指数(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
1/20国民经济运行情况新闻发布会
公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)
12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)
社会消费品零售总额 (11月11.7%)
工业增加值 (11月7.2%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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