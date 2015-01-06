券商观点：中国改革加速有望在1月得到验证，A股仍将强势上攻--中信

路透北京1月6日 - 中国最大券商--中信证券 发布1月投资策略报告认为，改革加速在1月得到验证的概率较大，A股强势上攻的逻辑没有被破坏，而去年底资金紧张影响的伞形信托计划将在年初开闸、保险也可能在年初加仓，这都有望提振A股。

报告称，1月货币宽松和改革加速将迎来验证期。1月底2月初，央行如果继续延后降息降准的货币操作，叠加注册制草案和ETF期权制度推出以及今年新股发行速度加快的预期影响，市场的震荡和风险可能会加大。而非银行企业部门的盈利增速和ROE得到实质改善，则是行情演绎超预期的关键因素之一。

报告认为，继续看好低估值蓝筹的行情扩散，重点关注地产、机械/高铁、大金融/互联网金融等行业。同时建议边际上趋于均衡，关注家电和环保，以及1月中下旬开始的年报超预期和“高送转”等主题行情。

以下为中信证券报告要点摘录：

经济继续下行，价格再创新低。去年12月制造业采购经理人指数再创新低，其中官方指数为50.1%，汇丰指数终值为49.6%，这意味着制造业扩张基本停滞，经济增速在继续下行。从细分指数来判断，12月固定资产投资当月增速可能会结束3个月的反弹，大幅下降；PPI可能会再创新低，通缩压力进一步上升。

尽管在央行387号文之后，短期降息降准的可能性下降，但是偏弱的基本面状况决定了未来仍需要货币政策发力来稳定经济。预计1月中下旬统计局公布四季度经济数据之后，将是观察央行是否再度降息或者是推出其他宽松措施的时间窗口。

新年开局，关注一号文件、“一带一路”和京津冀。2015年是全面深化改革的关键之年，将陆续推出一些起标志性、关联性作用的改革举措。根据2014年12月召开的中央经济工作会议、中央农村工作会议、深改组第七/八次会议等内容，我们认为新年开局要重点关注一号文件、“一带一路”规划和京津冀协同发展规划的出台。其中，一号文件内容要重点关注被市场忽视的关于发展环境友好型农业的问题，“一带一路”和京津冀等规划的出台有望带动A股区域主题卷土重来。看得稍远点，多项有关国企改革的政策也可能最快在春节前出台，央企改革试点会有比较大的突破。

投资者情绪或冲破压力位。去年12月底，宏观流动性警报得以解除，消除了市场对“屯钱”缴准压力的担忧。预计1月流动性相较于12月将环比改善。不过，12月下旬A股投资者情绪指标在直逼2009年压力位后开始回调，但我们判断1月投资者情绪冲破压力位的可能性仍然较大。

原因有三：第一，宏观流动性预期将好转；第二，基本面大幅低于预期是小概率事件，尤其是在近期信贷数据较好以及12月就有2200公里铁路工程集中开工的背景下；第三，中信非银组判断监管层对两融余额进行窗口指导的概率较小，融资余额也还远未至上限。

市场判断：改革关键期，A股开门红。我们在去年11月的策略月报中提出“配低估蓝筹”、在12月的策略月报中提出“迎战跨年行情”，市场基本也是沿着上述判断在走。2015年，货币宽松、资本市场国际化、改革加速将是推动A股震荡上行的三大合力，而非银行企业部门的盈利增速和ROE得到实质改善，则是行情演绎超预期的关键因素之一。

就1月而言，三大合力中的货币宽松和改革加速将迎来验证期。其中，1月中下旬统计局公布四季度经济数据之后，央行会否降息或降准；去年12月深改组两次召开会议，并确定今年是全面深化改革的关键之年，在新年开局会否有一些起标志性、关联性作用的举措出台，都将影响到市场整体的风险偏好。

我们倾向于认为，改革加速在1月得到验证的概率较大，A股强势上攻的逻辑没有被破坏，而去年底资金紧张影响的伞形信托计划将在年初开闸、保险也可能在年初加仓，这都有望促使2015年的A股迎来开门红。

配置建议：蓝筹仍是1月主线。市场风格切换的时点尚未到来，2月可能是重要的观察窗口。继续看好低估值蓝筹的行情扩散，重点关注地产、机械/高铁、大金融/互联网金融等行业。同时建议边际上趋于均衡，关注家电和环保，以及1月中下旬开始的年报超预期和“高送转”等主题行情。