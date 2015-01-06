中国资管：上周26款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限缩短

路透北京1月6日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（2014年12月27日-2015年1月2日）共有16家信托公司发行了26款集合信托产品，发行量环比减少10款。

26款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.43亿元人民币，环比增加0.23亿元，增幅为19.52%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为37.23亿元，环比下降5.90亿元，降幅为13.68%。

其中，募集规模最大的是中信信托发行的“中信聚信汇金-地产基金17号集合资金信托计划”，募集规模为4.50亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，26款新发行产品中，共有24款公布了期限，平均期限21.00个月，环比缩短0.06个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 5 9.02% 下降0.28个百分点

24个月期 17 10.38% 下降0.16个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了6款，工商企业领域产品发行了4款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了11款，贷款运用类产品发行了9款，债权投资和组合运用类产品各发行了2款，股权投资和证券投资类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品17款**

统计时间内共有11家信托公司成立了17款集合信托产品，发行量环比减少17款。

17款新成立产品中，16款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.62亿元，环比下降1.27亿元，降幅为67.24%。

上周共有12款新成立产品公布了期限，平均期限19.50个月，环比缩短8.12个月。上周共有5款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.42%，环比上升0.44个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了5款，工商企业领域产品成立了4款，证券投资和房地产领域产品各成立了2款，其他领域产品成立了4款。