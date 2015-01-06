中国货币市场：回购利率跌势不止，新一轮IPO将至下周资金料现波动

路透上海1月6日 - 中国银行间市场周二早盘回购利率 跌势不止，不过资金供给较前两日的泛滥局面略有收敛，新一轮新股IPO将于下周大规模登场，加之缴税也将于下周开始，其叠加影响将致资金再现波动。
交易员并指出，尽管目前跨新股发行周期的资金供给仍属充裕，但由于本轮IPO家数明显超过以往几轮，对流动性冲击的不可小视，短期资金面压力料逐渐加大。
“还是宽松，不过没有那么泛滥了，早上大家看到IPO的消息，都有些担心，目前看还好，14天出的还是蛮多的，”华东一银行交易员称。
她谈到，今日回购利率开盘水平实际上并不算低，但在充裕的资金供给推动下，盘中减点现象仍普遍，并拉动加权利率水平震荡下行，“七天(回购加权利率)比开盘又下了20多个(基)点。”
中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。
而如果算上上轮IPO推迟到本周五发行的春秋航空和宁波高发，本轮IPO将有超过20家新股发行，其密集程度可见一斑。
上海一银行交易员并谈到，与此前几个月情况相似，缴税又与密集IPO同时来袭，其对资金面的短期冲击在所难免，如果届时波动过于剧烈，不排除央行再次通过定向手段予以支持。
中国央行公开市场逾一个月仍未进行任何操作。分析人士指出，随着节后备付资金逐步回流，银行间资金面重回充裕局面，回购利率继续回落，进一步降低短期央行操作必要，目前来看央行公开市场继续不作为的概率较大。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9586 3.1628 -20.42
七天 3.9705 4.3319 -36.14
14天 4.6554 4.9917 -33.63
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6800 3.6750 +0.50
七天 3.9200 3.0550 +86.50
14天 5.2600 3.5050 +175.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0300 3.3000 -27.00
七天 4.0600 4.4900 -43.00
14天 4.9700 4.8000 +17.00
Shibor
其中:隔夜 3.0320 3.4210 -38.90
七天 4.2410 4.7250 -48.40
三个月 5.0770 5.1250 -4.80
------------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)