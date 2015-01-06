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货币新闻 | 2015年 1月 6日 星期二 15:56 BJT

法国数据：12月消费者信心指数升至90，为2012年6月以来最高--统计局

路透1月6日 - 法国统计局周二公布，法国12月消费者信心指数从11
月修正值88上升到90，为2012年6月以来最高。
    
    路透调查的11位分析师平均预估为88，最高预估值为89，最低为87。
    
                     长期均值   12月   11月   10月   9月
   整体指数(经调整)      100     90     88     86     87 (完)
      
    

 (编译 朱晓军；审校 白云)
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