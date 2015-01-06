法国数据：12月消费者信心指数升至90，为2012年6月以来最高--统计局

更新版 1-港股业绩：港交所首季净利大增20%好于市场预期，得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透1月6日 - 法国统计局周二公布，法国12月消费者信心指数从11 月修正值88上升到90，为2012年6月以来最高。 路透调查的11位分析师平均预估为88，最高预估值为89，最低为87。 长期均值 12月 11月 10月 9月 整体指数(经调整) 100 90 88 86 87 (完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透台北5月10日 - 台湾股市周三走高，追随亚洲其他股市升势，但仍低于上日突破的10,000点关口。这是台股两年来首次突破万点大关。
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。