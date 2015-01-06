法国数据：12月消费者信心指数升至90，为2012年6月以来最高--统计局

路透1月6日 - 法国统计局周二公布，法国12月消费者信心指数从11 月修正值88上升到90，为2012年6月以来最高。 路透调查的11位分析师平均预估为88，最高预估值为89，最低为87。 长期均值 12月 11月 10月 9月 整体指数(经调整) 100 90 88 86 87 (完) (编译 朱晓军；审校 白云)