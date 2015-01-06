版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 6日 星期二 16:54 BJT

意大利数据：12月服务业PMI跌至50之下，三个月来首现萎缩

服务业活动下滑，也体现在新业务萎缩和企业预期下滑。因此，PMI低于路透访问的五名分析师给出的全部预估，以及预估中值52.0。

这样推动Markit的意大利12月综合PMI降至49.4，三个月以来首次萎缩。

服务业“最后一个季度对增长几无贡献，加之制造业小幅减速，说明民间部门经济有所停滞，”Markit经济学家Phil Smith称。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐