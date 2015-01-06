意大利数据：12月服务业PMI跌至50之下，三个月来首现萎缩

更新版 1-港股业绩：港交所首季净利大增20%好于市场预期，得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
服务业活动下滑，也体现在新业务萎缩和企业预期下滑。因此，PMI低于路透访问的五名分析师给出的全部预估，以及预估中值52.0。
这样推动Markit的意大利12月综合PMI降至49.4，三个月以来首次萎缩。
服务业“最后一个季度对增长几无贡献，加之制造业小幅减速，说明民间部门经济有所停滞，”Markit经济学家Phil Smith称。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 白云)
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透台北5月10日 - 台湾股市周三走高，追随亚洲其他股市升势，但仍低于上日突破的10,000点关口。这是台股两年来首次突破万点大关。
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。