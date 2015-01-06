法国数据：12月综合PMI升至49.7，服务业录得微幅扩张

这是8月以来，服务业PMI首次升破50的荣枯分水岭，且是3月以来最高读值，当时为51.5。

Markit资深分析师Jack Kennedy称，尽管新订单趋势增强且对来年的预期改善均构成利好，但“在整体疲软的经济环境下，该行业整体体质依然脆弱。”(完)