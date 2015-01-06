法国数据：12月综合PMI升至49.7，服务业录得微幅扩张

更新版 1-港股业绩：港交所首季净利大增20%好于市场预期，得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
这是8月以来，服务业PMI首次升破50的荣枯分水岭，且是3月以来最高读值，当时为51.5。
Markit资深分析师Jack Kennedy称，尽管新订单趋势增强且对来年的预期改善均构成利好，但“在整体疲软的经济环境下，该行业整体体质依然脆弱。”(完)
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透台北5月10日 - 台湾股市周三走高，追随亚洲其他股市升势，但仍低于上日突破的10,000点关口。这是台股两年来首次突破万点大关。
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。