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货币新闻 | 2015年 1月 6日 星期二 17:00 BJT

法国数据：12月综合PMI升至49.7，服务业录得微幅扩张

这是8月以来，服务业PMI首次升破50的荣枯分水岭，且是3月以来最高读值，当时为51.5。

Markit资深分析师Jack Kennedy称，尽管新订单趋势增强且对来年的预期改善均构成利好，但“在整体疲软的经济环境下，该行业整体体质依然脆弱。”(完)
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