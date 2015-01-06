重发-《王永利专栏》人民币走出去对流动性有何影响

(置换标头以更符合内容) （本文为原中国银行副行长王永利在中金公司“人民币新常态”论坛上的内部发言，仅代表本人观点）

在人民币走出去时，需要关注采用清算行模式还是代理行模式。在代理行清算模式下，一国的货币的流出流入，是货币所有权的流出和流入，而不是货币真正流出和流入，即基础货币并没有出去，中国金融机构的流动性并不受太大影响。

人民币走出去时，在国际清算中应优选代理行模式。因为国外银行不受中国监管，允许其在中国央行开户并享受与境内金融机构同等的待遇是不合理的；且在清算行模式下，境外机构可以直接在人民银行开户，意味着中国基础货币可直接投到海外，可一旦人民币开放，大量的人民币进出可能会冲击中国金融市场，并影响货币政策。

如果金融机构存款不算在货币总量，只有企业和个人存款的才算，那么，尽管M2减少了，但对银行体系来讲，流动性没有变化。只是由原来欠企业或者个人的、境内的东西变成了欠国际金融机构的东西。此时外国人持有的人民币越多，意味着中国的外债就越多，企业存款通过美元清算转化成了中国金融机构的存款。

代理行模式是指境外金融机构不可以在货币发行国的中央清算体系中开户，只能通过货币发行国境内的金融机构作为代理行，代理参加境内货币的清算。清算行模式是指境外金融机构可以直接在货币发行国中央清算体系开户，与境内金融机构享受同等清算权利，可以参与境内或者跨境人民币的清算。

中国的银行存款比重在整个资金来源中远远高于美国的金融机构，其中很大一个问题是通过美元清算转化成了金融机构的存款。如果把企业、个人的存款当做M2的组成部分，而金融机构存款不包括的话，则在代理行清算模式下，人民币走出去的越多，会对货币总量构成一定的影响。由于中国有贷存比限制，存款下降后将影响银行贷款，进而影响派生的货币总量。

现在大家在争论，要不要继续坚持贷存比，特别是随着金融市场的变化，金融机构存款的增加，如果长期坚持贷存比的话，银行贷款的派生一定会受到严重影响。当然，纳入贷存比管理的'存款'口径应该也需要进行调整，有些金融机构存款、财政性存款应该纳入，这样，贷存比管理的影响就会减少。从长远看，取消贷存比是完全可能的。

**全球人民币流动性中心应在大陆**

人民币走出去以后，不是仅仅追求人民币成为国际货币，或者简单争取汇率上的降低风险，更重要的是要通过人民币国际化来促进中国国际金融的影响力，打造中国自己的国际金融中心。如果将全球人民币交易中心建立在上海，将带来中国外债与外汇管理等一系列的变化。

如果采用清算行模式，上海并不会存在太大优势。因为头寸会真正走出去，而没有留在中国大陆。但如果采用的是代理行模式，外国人持有的人民币越多，中国的外债越多，全球支持中国金融机构的资金实力就越多。

资金量上升将带动交易，交易增多后，评级、投行、咨询等将纷至沓来。同时，外国人持有的人民币越多，意味着中国人的外债被动越多。此外，中国的外汇管理也将面临新挑战，当人民币走出去后，如果进口付汇用的人民币多，外汇储备的下降的就会减少。

看好人民币时，出口可能收的是美元，付的是人民币。但如果不看好人民币，可能就倒过来了，不管正的倒的，对我们的外汇储备都会有影响。前面的可能会快速增长外汇储备，而后面的可能会减少外汇储备。”

如果人民币走出去采用代理行清算模式，走出去的人民币头寸实际上停留在大陆，就需要认真探讨发展离岸中心和在岸中心之间的关系。他认为当前大力发展离岸中心是非常必要的，因为人民币走出去不能完全以中国为中心去流动，而没有横向的交流。

“如果未来人民币形成了只和中国发生流出流入，人民币的国际化要大打折扣。真正的国际化一定是它在国际上随便流通，横向流通，和中国没有关系也照样能流通起来。”他说。

他并指出，很多境外的人民币清算行是中国央行指定的，是因为人民币还不是可自由兑换货币。所以走出去后的人民币能否回来，得由央行掌控。但如果不打通和中国的主渠道，出去的人民币很难活跃起来。在打通人民币回流中国渠道之后，一定还要打通在当地的横向交易，即离岸中心，所以目前中国一定要大力支持离岸中心的发展。