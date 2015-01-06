《路透晚报》--1月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰12月服务业PMI小升，但经济需求不足政策仍需放松

受新业务继续强劲扩张以及就业指数的支撑，汇丰12月中国服务业PMI小幅上升，在制造业下滑之际服务业表现持续稳健，不过总体经济需求仍显不足，未来数月政策料需进一步放松。汇丰中国12月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.4，上月为53.0。

--中国能源：多地确定煤炭资源税税率，为煤企减负利好行业发展--报载

据中国证券报和上海证券报周二报导，近期中国多个省份公布了煤炭资源税税率，同时为确保不增加煤炭企业总体负担，煤炭资源税改革伴随着“清费”。业内认为，此举将减轻煤炭企业负担，为行业发展带来利好。

--《分析师观点》台湾12月通膨率符合预期，央行耐心等待升息步伐料不变

台湾主计总处周二公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.61%，大致符合市场预估的0.60%涨幅。12月的CPI较上年同月上涨主因蛋类、蔬菜、肉类及水产品价格较上年同月涨幅明显，加以调理食品与外食费等价格调涨所致。

--香港数据：12月PMI回升至50.3，五个月来首度好转--汇丰

汇丰香港去年12月PMI回升至50.3，为自7月以来首次高于50的盛衰分界线。数据显示，香港近期的政治示威事件对近月经营状况的不利影响，正逐步消退。

--香港经济：料今年首季GDP增2.4%，占领运动影响微不足道--香港大学

香港大学周二发表报告预测2015年第一季本地实质经济增长按年升2.4%，2014年第四季实质GDP同比则升2.5%；而此前持续79天的＂占领运动＂对经济活动（以实质GDP衡量）的影响微不足道。

【金融】

--中港个股：交行在港设立资管和金融市场业务中心，加快推动国际化步伐

按资产计中国第五大银行--交通银行周二宣布，旗下资产管理业务和金融市场业务分别在香港设立分中心，将业务触角直接伸向海外，加快推动交行国际化步伐。

--台湾金融：2015年金融业总体获利将较去年成长5-10%--金管会

台湾金管会主委曾铭宗周二表示，2015年金融业总体获利将成长5-10%。银行股东权益报酬率(ROE)能够成长到15%，总资产报酬率(ROA)达1%。

【固定收益】

--中国公开市场：央行继续保持静默，资金重回宽裕降低短期操作必要

中国央行公开市场逾一个月仍未进行任何操作。分析人士指出，随着节后备付资金逐步回流，银行间资金面重回充裕局面，回购利率继续回落，进一步降低短期央行操作必要，目前来看央行公开市场继续不作为的概率较大。

--中国货币市场：回购利率跌势不止，新一轮IPO将至下周资金料现波动

中国银行间市场周二早盘回购利率跌势不止，不过资金供给较前两日的泛滥局面略有收敛，新一轮新股IPO将于下周大规模登场，加之缴税也将于下周开始，其叠加影响将致资金再现波动。

--中国债市动态：现券窄幅波动新债结果曲线增陡，关注后续资金面变化

中国银行间债市周二早盘部分长债收益率小涨，但现券整体波动幅度不大。利率互换(IRS)也未追随回购利率续挫脚步，仅微幅盘整。而今日为一级市场揭盅的国开行五期新债，则短好长忧，从新债发行角度看，曲线有所增陡。

--中国债市：去年12月托管增量1,544亿元，银行占比逾六成--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2014年12月末债券托管余额为287,297亿元人民币，当月增加1,544亿元，增量环比略有回升。

--新债招标：中国国开行一年增发债收益率3.8045%，三年3.85%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.8045%，同时招标的三年和五年债结果分别为3.85%和3.9830%。

【外汇】

--中国外汇：外管局称对七家银行开展外汇业务合规专项检查，以遏制违规违法

中国国家外汇管理局周二称，对七家银行开展外汇业务合规经营专项检查，以遏制外汇业务违规经营和违法犯罪行为。检查重点包括银行对以往检查发现问题的整改落实情况、银行内部管控与展业原则落实情况以及外汇业务合规性等。

--中国汇市：人民币早盘低开高走，6.22元附近支撑较强令空头却步

中国人民币兑美元即期周二早盘低开高走。尽管中间价续贬至近一个月低位，但交易员反映，即期汇价在6.22元附近的支撑较强，一定程度上令空头望而却步；此外，境外CNH因美元指数 .DXY 下跌而走升，亦对境内起到联动效应。

--离岸人民币：中国央行授予工行泰国公司担任曼谷人民币业务清算行

中国央行周二表示，授予中国工商银行（泰国）有限公司担任曼谷人民币业务清算行。

--《王永利专栏》人民币走出去对流动性有何影响

原中国银行副行长王永利认为，在人民币走出去时，需要关注采用清算行模式还是代理行模式。在代理行清算模式下，一国的货币的流出流入，是货币所有权的流出和流入，而不是货币真正流出和流入，即基础货币并没有出去，中国金融机构的流动性并不受太大影响。

--表格：台湾12月末外汇存底4,189.8亿美元，较上月减少0.59%--央行

台湾央行周二公布，去年12月末外汇存底为4,189.8亿美元，较上月减少24.86亿美元或0.59%。

【证券/行业】

--中国新股：证监会下发新一批共20家公司IPO批文，下周密集发行

中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。

--中国股市：沪综指近收平，新股IPO提速促大盘震荡加剧

中国股市沪综指周二近收平。分析师指出，今日早盘受新股IPO提速消息影响低开，随后上冲近3,400点，走势反复，盘中震荡明显加剧，主板较多个股出现调整，中小板和创业板则现整体上涨。

--中国个股：方正集团四高管被要求协助调查，涉方正证券等三上市公司

中国北大方正集团董事长魏新及总裁李友等四位高级管理人员上周日（4日）应相关部门要求协助调查，这些协助调查人员在方正证券等三家上市公司担任董事及董事长等重要职务。方正集团董事会已聘任集团新的董事长和总裁。

--中港个股：万科去年销售额增长26%至2,151亿元，近期新增两块土地储备