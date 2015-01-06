台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.48-0.53%

* 标售标的：273天期104-1期国库券

* 标售时间：周三(7日)

* 标售金额：暂定金额300亿台币

* 预测区间：0.48-0.53%

* 受访机构：六家

路透台北1月6日 - 台湾央行周三将代财政部标售273天期国库券。路透调查显示，年底因素一过资金回复宽松态势，本期国库券决标贴现率料落在0.48-0.53%，较去年7月同天期国库券决标贴现率0.423%略走高。

路透周二访谈六家金融机构，其中包括两家本地金融机构及四家外商银行，预估区间低位在0.48%，高位在0.55%。

外资银行资金调度人士指出，尽管近日台币交投趋贬恐有资金汇出疑虑，但时序迈入月初资金仍偏向宽松，不排除得标利率落在0.500%附近，至于高或低于0.500%则看外资银行间竞标力道而定。

〞依照过去经验，273天期国库券利率会比一年期NCD低很多，应该会有0.500%吧，但这个月很多钱，实在很难说。〞一外资银行交易员说。

另有外银交易员提及，考量近期短债市场利率下滑及台币兑美元SWAP的避险成本提高等多空因素夹杂，明日标售的273天期国库券理想得标利率落在0.51-0.53%区间，但若出现抢标情形也可能低于0.500%。

一本地大型民营银行则指出，明天标售国库券天期接近一年，期间或有遇到台湾央行升息的疑虑，得标利率应不会标太低，预估落在0.50-0.55%的机率较高。另一官股银行则预期得标利率恐低于0.500%，因此欠缺积极投标意愿。

继明日标售273天国库券后，下周二亦将标售182天期104-2期国库券，暂定金额250亿台币。交易员认为，两期国库券标售时点虽然相近，但银行间资金皆会平均配置，不致于产生资金排挤状况，标售利率则会互相影响。

台湾央行上月底标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%，略低于市场预期的0.605-0.625%。并较前次标售均标0.598%走低0.2基点，为连续第三个月走低。

本期273天国库券将在周四(8日)发行。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5* 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62