《路透晚报》--5月10日日间新闻摘要（中港台）
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，首次上调利率后，升息步伐应该是渐近的 ，以保持灵活性和帮助仍可能需要刺激的美国经济。他表示，升息步伐平缓是由于以下这个事实，即“美国经 济尽管好转很多，但仍需要宽松货币政策以使经济增长高于趋势水准，未来几年我们需要增长高于趋势。” 颇受关注的知名债券投资人葛罗斯表示，美联储今年或发现加息进程中面临挑战，因全球经济成长仍低迷 ，且通胀依然乏力。葛罗斯说，由于全球经济形势艰难，“美联储作为掌管全球储备货币的主要央行，难以将 利率调高至历史水平”。这可能让美联储主要利率被限制在1-2%左右，指标10年期美国公债收益率也无法远离 “看起来荒谬”的当前水准。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.75% 2014年12月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负0.75-正0.25% 2014年12月18日扩大目标区间75基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率17% 2014年12月16日上调650个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 王洋)
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。
* 人民币微收升，中间价创七周低点 * 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力 * 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量 * 4月通胀数据对汇市影响有限 * 一带一路峰会前料汇价仍延续横向整理 (新增评论) 路透上海/北京5月10日 - 人民币兑美元即期周三微幅收升，中间价则创七 周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价 启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价 仍延续横向整理。 他们并指出，近期客盘结购汇相对均衡，近日略偏购汇，有大行适度提供流动性。由于 汇价窄幅整理，部分机构参与倒量。此外，最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对 汇市影响有限。 “汇价稳定与一带一路峰会也有关系，大型峰会前市场都会相对平稳，这是惯例。”一 中资行交易员称，“自营这一段时间都休息了，等峰会后再看看有没有机会。” 亦有中资行交易员表示，近期汇市一直有大行守卫，释放美元流动性。如果美元再涨， 人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基
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