《路透晚报》--1月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低并创近10个月最大单日跌幅，受累于欧元区疑虑及日圆上涨

日本股市周二创下将近10个月最大单日跌幅，受累于希腊能否留在欧元区的不确定性，并且油价下跌遏制了冒险意愿，同时日圆上涨打击了出口股。日经指数下跌3.0%，收在16,883.19点，创下2014年3月14日以来最差单日表现，且距离去年12月17日触及的六周低点16,672.94点不远。东证股价指数大跌2.9%，收报1,361.14点。

--中国股市：沪综指近收平，新股IPO提速促大盘震荡加剧

中国股市沪综指近收平。分析师指出，今日早盘受新股IPO提速消息影响低开，随后上冲近3,400点，走势反复，盘中震荡明显加剧，主板较多个股出现调整，中小板和创业板则现整体上涨。沪综指收报3,351.44点，涨0.93点或0.03%，盘中高点为3,394.22点，此前收盘高点为2009月8日6日的3,356.33点。上证A股今日成交5,320亿元人民币，上交易日为5,493亿元。

--香港股市：跟随全球市场收低1.0%，受经济疑虑打压

香港指标股指下跌，跟随全球多数股票与商品市场的跌势。对于经济前景的担忧让这些市场受挫。恒生指数收低1.0%，报23,485.41点。恒生国企指数跌1.8%，报11,990.79点，创出12月9日以来的最大单日跌幅。恒生AH股溢价指数报131.83，创下2011年10月来最高。

--全球汇市：日本股市大跌激发避险情绪，日圆兑美元走强

美元兑避险的日圆下跌，因在股市急跌之际投资者避险情绪升温。此前受重创的欧元获得喘息机会，因美元兑日圆下跌，帮助欧元从九年低位略微反弹。美元兑日圆从周一高位120.68最低跌至118.65，进一步远离上月触及的七年高位121.86。欧元兑日圆跌至两个月低位142.020日圆。0814GMT，欧元/美元微升0.03%至1.1935，美元/日圆挫跌0.41%至119.14，欧元/日圆跌0.39%至142.17。

--欧元债市：德国公债收益率创新低

根据TRADEWEB数据，德国10年期公债收益率盘中触及纪录低点0.484%，德国30年期公债收益率盘中跌6基点至纪录低点1.217%。

--国际油市：油价触及五年半新低，布兰特原油跌破53美元

油价在昨日大跌5%后，延续跌势并创下五年半新低，因一系列偏空因素加重了供应担忧。数据显示，2014年俄罗斯石油产量创苏联解体以来新高，同时伊拉克石油出口量创下1980年以来最高纪录，令市场担心石油供应过剩。对希腊政局不稳的担心，促使投资者远离全球风险资产，到债市中避险。0826GMT，布兰特原油期货下跌0.96美元，报52.15美元，美国原油期货跌0.85美元至49.19美元。

--全球金市：金价在1,200美元上方持坚，受助于避险买盘

现货金在每盎司1,200美元上方走坚，触及约三周高位，因全球股市大跌和对于希腊在欧元区前途的担忧促使投资者寻求避险。0820GMT，现货金报每盎司1,207.20美元，此前攀升至12月18日以来最高1,211.70美元。

--金属期市：伦铜在大跌后反弹，但沪铜受供应过剩忧虑打压而下滑

伦敦期铜一度反弹，但上海期铜承压，因中国政府的一项政策转变可能提振中国铜产出，并进而增加全球铜供应。0819GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜回吐涨幅，微跌0.04%，或2.75美元，报每吨6,142.25美元。沪铜跌幅略小于1%，至每吨44,800元人民币。

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